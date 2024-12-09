В России раскрыли, как Трамп конкретизирует свою политику в отношении Украины

Алексей Пушков (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Избранный президент США Дональд Трамп начал конкретизировать свою внешнеполитическую стратегию по Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
По словам сенатора, республиканский политик обладает возможностью внести серьезные изменения в политику Вашингтона в отношении Киева.
Он добавил, что при этом Трампу едва ли удастся отстранить от власти всех представителей «глубинного государства».
Напомним, в ходе президентской гонки Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы сможет закончить конфликт на Украине еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года.
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«Если, конечно, сможет», — отметил Пушков.
Он добавил, что при этом Трампу едва ли удастся отстранить от власти всех представителей «глубинного государства».
Напомним, в ходе президентской гонки Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы сможет закончить конфликт на Украине еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года.
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Екатерина Коршунова