Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон накануне, 11 мая, заявил, что Европа должна быть готова сдержать Россию, если Москва «зайдёт слишком далеко» в украинском конфликте. На это высказывание французского лидера резко отреагировал сенатор Алексей Пушков.
По словам Макрона, Франция вовсе «не держава войны, а держава мира», но если Европа хочет мира, то нужно быть готовым его защищать. Французский президент также в очередной раз не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвёт фронт и последует просьба от Киева.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что европейские союзники Киева не могут не замечать, что ситуация стремительно меняется и грозит Украине полным крахом, поэтому они сознательно нагнетают напряжённость.
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«Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить», — написал российский сенатор в своём телеграм-канале.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что европейские союзники Киева не могут не замечать, что ситуация стремительно меняется и грозит Украине полным крахом, поэтому они сознательно нагнетают напряжённость.
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Александр Бойцов