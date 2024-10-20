Пушков: При ответе на вопрос о «китайской угрозе» Столтенберг выглядел глупо

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Попытки НАТО обосновать свои громкие заявления относительно военной угрозы со стороны Китая выглядят просто глупо. Об этом лучше всего свидетельствует ступор бывшего главы альянса Йенса Столтенберга, в который его ввёл неудобный вопрос журналиста.
Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Так сенатор в своём телеграм-канале прокомментировал интервью бывшего главы военного блока, которое тот давал ведущему норвежского телеканала NRK Яме Воласмалу. Это было ещё в тот период, когда Столтенберг был генсеком НАТО, но широкий резонанс оно получило только сейчас.
Пушков обратил внимание на то, что тогда ещё глава альянса не смог ответить на простой вопрос: почему на Западе считают Китай угрозой, если эта страна за последние 40 лет не предприняла ни одной военной интервенции или какой-либо агрессии. Столтенберг ощутимо замялся, ничего внятного не сказал и выглядел довольно глупо, отметил сенатор.
По мнению политика, западным странам крайне невыгодна ситуация, когда международное положение оценивается на основании реальных фактов. Именно поэтому они так настойчиво пытаются установить контроль над информационным полем, заключил Пушков.
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Пушков обратил внимание на то, что тогда ещё глава альянса не смог ответить на простой вопрос: почему на Западе считают Китай угрозой, если эта страна за последние 40 лет не предприняла ни одной военной интервенции или какой-либо агрессии. Столтенберг ощутимо замялся, ничего внятного не сказал и выглядел довольно глупо, отметил сенатор.
По мнению политика, западным странам крайне невыгодна ситуация, когда международное положение оценивается на основании реальных фактов. Именно поэтому они так настойчиво пытаются установить контроль над информационным полем, заключил Пушков.
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Александр Бойцов