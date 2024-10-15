Пушков предостерег США от «самоубийственных игр» с ударами по России

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предупредил Соединенные Штаты о рисках, связанных с возможными ударами по России с использованием американских ракет. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предупредил Соединенные Штаты о рисках, связанных с возможными ударами по России с использованием американских ракет.
По его словам, такие действия могут привести к «потенциально самоубийственным последствиям» для США, что не отвечает их интересам.
Он также отметил, что в Белом доме должны находиться люди, способные мыслить стратегически и избегать решений, которые могут привести к глобальным последствиям.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков уже заявлял об ограничениях США на удары по российской территории, комментируя заявления Вашингтона.
Пушков напомнил кандидату в канцлеры Германии, лидеру Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриху Мерцу, о судьбе гитлеровской Германии.
Свое заявление Пушков сделал в ответ на недавние высказывания Мерца о готовности передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
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«Даже если судьба поддерживаемой Западом Украины стоит на кону, удары Киева западными ракетами по России Соединенным Штатам совершенно не нужны. И думающие люди во власти это понимают», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что в Белом доме должны находиться люди, способные мыслить стратегически и избегать решений, которые могут привести к глобальным последствиям.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков уже заявлял об ограничениях США на удары по российской территории, комментируя заявления Вашингтона.
Пушков напомнил кандидату в канцлеры Германии, лидеру Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриху Мерцу, о судьбе гитлеровской Германии.
Свое заявление Пушков сделал в ответ на недавние высказывания Мерца о готовности передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
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Елена Перлова