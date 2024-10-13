Столтенберг: Выстраивание добрых отношений с Россией — верная стратегия

Фото: РИА Новости/Максим Дурнев
Выстраивание добрых отношений с Москвой после окончания периода холодной войны было стратегически верным решением Запада. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В интервью немецкому журналу Spiegel он также сказал, что и сегодня странам Запада следует как минимум не допустить, чтобы в Москве возникло «какое-либо недопонимание». Бывший глава Североатлантического альянса также отметил, что государства-члены НАТО инвестируют в вооружения и военные мощности «не для того, чтобы развязать войну, но чтобы её избежать».
Самым трудным для себя моментом за годы пребывания на посту генсека НАТО он назвал начало Россией спецоперации в 2022 году. По словам Столтенберга, это был момент, который он никогда не забудет.
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«Иначе нас никто, не только Россия, не будет воспринимать всерьёз», — уверен Столтенберг.
Самым трудным для себя моментом за годы пребывания на посту генсека НАТО он назвал начало Россией спецоперации в 2022 году. По словам Столтенберга, это был момент, который он никогда не забудет.
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Александр Бойцов