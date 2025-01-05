Times: Стармер надеется убедить Трампа продолжить поставки оружия Киеву

Кир Стармер (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен встретиться в Вашингтоне с Дональдом Трампом в первые недели после его инаугурации, которая пройдёт 20 января. Он намерен убедить президента США продолжать оказывать военную помощь Украине.
Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на собственные источники. По информации здания, визит Стармера в Вашингтон запланирован на конец января - начало февраля. Помимо украинского конфликта и продолжения поставок оружия Киеву, британский премьер намерен обсудить с Трампом отношения с КНР.
В публикации отмечается, что Стармер не поддерживает введение тарифов для Пекина в качестве средства для улучшения глобальной торговли. Однако он согласен с избранным президентом США в том, что Китай представляет постоянный вызов для национальной безопасности Великобритании и Соединённых Штатов.
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Александр Бойцов