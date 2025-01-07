Илона Маска считают президентом в США

Илон Маск (Фото РИА Новости/Анатолий Медведь)
Психика американского миллиардера Илона Маска все слабее, и он все более опасен для США, заявил биограф создателя соцсети X Сет Абрамсон. Его цитирует издание Daily Beast.
«Я всерьез считаю, что Илон Маск сходит с ума. Я биограф Маска, и я следил за его поведением в Сети на протяжении последних двух лет. Учитывая, что он сам признает влияние на него психических расстройств, употребления наркотиков и сильнейшего стресса, теперь есть основания опасаться, что он серьезно болен», — говорится в материале.Абрамсон считает, что предполагаемые им психические проблемы бизнесмена угрожают американцам, поскольку Маск влиятелен в политике и экономике. Биограф прямо именует предпринимателя американским президентом, поскольку тот влияет на республиканца Дональда Трампа.
Абрамсон убежден, что демократы, пока они у власти, должны принять меры, защитив США от последствий «правления» миллиардера. Кроме того, страна должна порвать все контракты с Маском, а также возбудить на него дела об угрозе нацбезопасности. Продвигаемый бизнесменом Департамент эффективности должен быть заблокирован, резюмировал Абрамсон.
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