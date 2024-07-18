Пушков раскритиковал Дуду за слова о возможности войны между Россией и НАТО

Фото: РИА Новости/Анатолий Кирияк
Президент Польши Анджей Дуда, заявляя о возможном конфликте между Российской Федерацией и НАТО, проявляет самонадеянность и не до конца понимает, о чем говорит. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.
Ранее польский президент Анджей Дуда в интервью Wirtualna Polska сказал, что победа России в украинском конфликте может привести к войне с блоком НАТО. По словам политика, альянс ведет подготовку к возможным боевым действиям с российской стороной.
По мнению Пушкова, слова Дуды это не просто риторика, польский лидер выражает коллективное мнение «доброй половины руководства НАТО». По словам сенатора, появляется вопрос о том, чего альянс будет добиваться в конфликте. Кроме этого, Пушков задался вопросом, продумал ли польский президент последствия для своей страны и поддержат ли поляки «самоубийственные порывы» своего лидера.
Сенатор заявил, что конфликт НАТО с Россией вызовет мощный кризис внутри альянса. Пушков добавил, что Дуда самонадеян, как его предки, которые дважды обрекли Польшу на национальную катастрофу.
10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине является самым большим риском для альянса. По его словам, успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае».
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
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По мнению Пушкова, слова Дуды это не просто риторика, польский лидер выражает коллективное мнение «доброй половины руководства НАТО». По словам сенатора, появляется вопрос о том, чего альянс будет добиваться в конфликте. Кроме этого, Пушков задался вопросом, продумал ли польский президент последствия для своей страны и поддержат ли поляки «самоубийственные порывы» своего лидера.
Сенатор заявил, что конфликт НАТО с Россией вызовет мощный кризис внутри альянса. Пушков добавил, что Дуда самонадеян, как его предки, которые дважды обрекли Польшу на национальную катастрофу.
10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине является самым большим риском для альянса. По его словам, успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае».
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
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Дарья Осипова