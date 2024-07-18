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Пушков раскритиковал Дуду за слова о возможности войны между Россией и НАТО

18 июля 2024, 08:12
Фото: РИА Новости/Анатолий Кирияк

Фото: РИА Новости/Анатолий Кирияк

Президент Польши Анджей Дуда, заявляя о возможном конфликте между Российской Федерацией и НАТО, проявляет самонадеянность и не до конца понимает, о чем говорит. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.
Ранее польский президент Анджей Дуда в интервью Wirtualna Polska сказал, что победа России в украинском конфликте может привести к войне с блоком НАТО. По словам политика, альянс ведет подготовку к возможным боевым действиям с российской стороной.

По мнению Пушкова, слова Дуды это не просто риторика, польский лидер выражает коллективное мнение «доброй половины руководства НАТО». По словам сенатора, появляется вопрос о том, чего альянс будет добиваться в конфликте. Кроме этого, Пушков задался вопросом, продумал ли польский президент последствия для своей страны и поддержат ли поляки «самоубийственные порывы» своего лидера.



Сенатор заявил, что конфликт НАТО с Россией вызовет мощный кризис внутри альянса. Пушков добавил, что Дуда самонадеян, как его предки, которые дважды обрекли Польшу на национальную катастрофу.

10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине является самым большим риском для альянса. По его словам, успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае».

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

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Противник поддержки Украины Вэнс баллотировался на пост вице-президента США
Вэнс официально объявил о согласии баллотироваться на пост вице-президента США
18 июля 2024, 06:43

Фото: istock / rarrarorro

Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс официально объявил о согласии баллотироваться на пост вице-президента Соединённых Штатов от Республиканской партии на предстоящих выборах.
«Я польщен и с чувством благодарности сообщаю, что официально принимаю предложение быть кандидатом на пост вице-президента Соединенных Штатов Америки», — сказал Вэнс в ходе выступления 17 августа на национальном съезде республиканцев в Милуоки (штат Висконсин).
Дональд Трамп выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты США 15 июля. Бывший американский лидер назвал заслуги своего назначенца, среди которых диплом Университета Огайо с отличием, карьера в сфере технологий, служба в морской пехоте и активизм.

Старший советник Трампа Брайан Хьюз отметил, что кандидат на пост президента государства выбирал такого вице-президента, который сам бы смог в будущем стать главой США.

Ранее Джо Байден назвал условие для выхода из президентской гонки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Лавров заявил о продвижении Западом любой ценой «формулы мира» Зеленского
Лавров: Запад пытается любой ценой продвинуть ультиматумы Зеленского
18 июля 2024, 06:14

Фото: сайт Кремля

Коллективный Запад «взял курс на продавливание любой ценой» ультиматумов украинского президента Владимира Зеленского. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совбеза в качестве председателя.
«Взят курс на продавливание любой ценой так называемого плана Зеленского, который имеет ярко выраженную форму ультиматума», — отметил глава дипведомства.
Лавров напомнил, что по результатам конференции в Бюргенштоке украинский лидер заявил о «первом шаге, первом прыжке к саммиту мира» и о следующей за ним необходимости «подготовить документ, который ляжет на стол перед Россией, чтобы разные мощные страны попытались закончить эту войну».

Министр отметил, что понятно только то, что «формула Зеленского», о неприемлемости которой всем давно известно, все еще лежит в основе всех этих усилий.

Ранее Лавров заявил, что конфликт на Украине закончится, когда Киев перестанут накачивать оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир зеленский
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«Я устал»: Джо Байден набросился на Илона Маска
Байден раскритиковал Маска за поддержку Трампа
18 июля 2024, 05:00

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Соединённых Штатов раскритиковал предпринимателя Илона Маска, обвинив его в попытке «купить выборы». Глава Белого дома высказался в личном аккаунте в соцсети X.
«Я устал от Илона Маска и его богатых дружков, которые пытаются купить выборы», — написал американский президент.
К посту он приложил ссылку на сайт для пожертвований демократам, которая сопровождается снимком Трампа и Маска и призывом «победить» бывшего президента. Маск регулярно высмеивал американского лидера и давал понять, что отдаст свой голос за республиканца на предстоящих президентских выборах.

Ранее сообщалось, что Илон Маск намерен выделять 45 миллионов долларов США в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании бывшего главы Америки Дональда Трампа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Украину призвали сдаться и заключить мир с Россией
Бизнесмен Дотком призвал Украину сдаться и заключить мир с РФ
18 июля 2024, 05:00

Фото: istock / 3dmitry

Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что Украине следует сдаться и начать мирные переговоры с Россией. Своё мнение он озвучил в соцсети X.
«Время сдаться и заключить мир. Зеленский на обещаниях Запада пошел ва-банк и проиграл все. Это последняя битва империи США и ее вассалов. Скоро все разрушится», — призвал Дотком.
Он напомнил, что в последнее время ВСУ теряют много солдат.

Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела запрет на них.

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Российских бойцов, освобожденных из плена, доставили в Москву
«Звезда»: Возвращенные из украинского плена российские военные прибыли в Москву
18 июля 2024, 04:48

Фото: istock / Sinenkiy

Бойцы Вооруженных сил РФ, которых освободили из плена, прибыли в Москву. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в Телеграм-канале.
«Освобожденных военнослужащих доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ», — сказано в публикации.
На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как военные выходят из военно-транспортного самолета Ил-76.

О возвращении военных 17 июля сообщили в Министерстве обороны. Переговоры шли при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Предыдущий обмен пленными состоялся 25 июня. Тогда с территории Украины вернули 90 военнослужащих. Взамен Киеву было передано такое же количество человек.

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#плен
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Путин провел телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии Аль Саудом
18 июля 2024, 01:59

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры обсудили сотрудничество стран в разных сферах, в том числе координацию по ОПЕК+, говорится в сообщении.
«С обеих сторон дана высокая оценка достигнутого уровня дружественных отношений России и Саудовской Аравии, основывающихся на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга», – пояснили в Кремле.
Отмечается, что стороны обсудили вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической сферах, а также важность продолжать тесную работу по ОПЕК , чтобы рынок энергоносителей оставался стабильным.

Ранее Владимир Путин заявил, что фермы для майнинга криптовалют грозят дефицитом электроэнергии в некоторых регионах России. Он отметил, что подобные проблемы фиксируются в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.

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#рынок
#владимир путин
#рф
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#переговоры
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Times of Israel: Израиль готов к резкому удару по Ливану из-за угроз «Хезболлах»
18 июля 2024, 01:49

Фото: iStock/e-crow

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ готов к резкому удару по Ливану и израильская армия может начать наступление «в одночасье» из-за угроз «Хезболлах». Его слова приводит газета Times of Israel. Глава оборонного ведомства страны сделал такое заявление перед бригадой Одед на севере, добавив, что Израиль «приближается к перепутью принятия решений», указано в статье.
«Мы ведем ограниченную войну в северном регионе. Мы используем небольшую часть сил ЦАХАЛ, но все может измениться за секунду, от главного удара на юге до главного удара на севере, и это будет быстро, неожиданно и очень резко, такое тоже может произойти в результате действий «Хезболлах», – процитировали Галанта в газете.
По данным издания, министр отметил, что Израиль готов к переговорам с ливанским движением «Хезболлах», если оно отойдет за реку Литани.

«В случае если «Хезболлах» захочет пойти на переговоры с Израилем, с нами и дойти до ситуации, когда оно отойдет от линии границы в районы за рекой Литани, как это предусмотрено резолюцией ООН, то мы с ним договоримся», – пояснил Галант.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что делегация Израиля в ООН превращает дипломатическую работу в балаган. По ее словам, поведение израильской стороны в Организации Объединенных Наций давно вызывает вопросы у многих.

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#переговоры
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Байден заразился коронавирусом
Пресс-секретарь Белого Дома Жан-Пьер: Байден заразился COVID-19
18 июля 2024, 01:35

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Соёдинённых Штатов Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сказано в распространенном 17 июля заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Ранее сегодня после первого мероприятия в Лас-Вегасе президент Байден сдал положительный тест на COVID-19. Он неоднократно вакцинирован, и у него легкие симптомы», — сообщила Жан-Пьер.
Перед подтверждением Белым домом руководитель организации по защите прав испаноязычного населения США UnidosUS Джанет Мургия заявила, что Байден не сможет выступить на мероприятии организации в Лас-Вегасе из-за заражения ковидом.

Ранее Байден заявил о поставке Киеву пяти стратегических и десятков тактических ПВО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Захарова: делегация Израиля в ООН давно превращает дипломатию в балаган
18 июля 2024, 00:54

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что делегация Израиля в ООН превращает дипломатическую работу в балаган. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале. По ее словам, поведение израильской стороны в Организации Объединенных Наций давно вызывает вопросы у многих.
Захарова отметила, что попытка активисток сорвать выступление Сергея Лаврова выкриками «народ Израиля жив» и «освободить заложников», получилась не просто глупой, а возымела противоположный эффект, когда женщин приняли за пропалестинских выступающих.

«Но, видимо, для отчета перед Тель-Авивом о выполненной миссии сойдет», – добавила Мария Захарова.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что женщины-активисты оказались гостями израильской делегации.

«Неужели даже в штаб-квартире ООН, особенно, учитывая то, что творится вокруг американских выборов, не могут навести элементарный порядок в вопросах безопасности? Если подобное поведение одной из делегаций будет признано нормой, то вскоре очередные гости какой-нибудь другой делегации начнут в поддержку своих дипломатов нарушать порядок и прерывать работу Совбеза разными оригинальными способами», – возмутилась официальный представитель МИД РФ.
До этого Захарова выразила опасения по поводу безопасности в здании ООН, указав на покушение на кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа, как на пример нестабильной обстановки с безопасностью в стране.

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