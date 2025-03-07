Пушков рассказал о мести Макрона Трампу

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Президент Франции Эммануэль Макрон отомстил главе США Дональду Трампу за холодный прием в Вашингтоне, приурочив свое обращение ко дню выступления американского политика в Конгрессе. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, французский лидер не просто так объявил о проведении линии по Украине, отличной от той, которую проводит Трамп. Сенатор подчеркнул, что соответствующим образом Макрон хотел заявить о себе как о лидере западной оппозиции Трампу.
Пушков добавил, что Макрон желает достичь сразу нескольких целей: перехвата инициативы американским «глубинным государством» над республиканским политиком и единоличного лидерства над Европой, которая объединена «русофобскими идеями» и либеральной диктатурой.
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Пушков добавил, что Макрон желает достичь сразу нескольких целей: перехвата инициативы американским «глубинным государством» над республиканским политиком и единоличного лидерства над Европой, которая объединена «русофобскими идеями» и либеральной диктатурой.
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Екатерина Коршунова