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Пушков рассказал о мести Макрона Трампу

Пушков: Макрон отомстил Трампу за свой холодный прием в Вашингтоне
Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон отомстил главе США Дональду Трампу за холодный прием в Вашингтоне, приурочив свое обращение ко дню выступления американского политика в Конгрессе. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, французский лидер не просто так объявил о проведении линии по Украине, отличной от той, которую проводит Трамп. Сенатор подчеркнул, что соответствующим образом Макрон хотел заявить о себе как о лидере западной оппозиции Трампу.

Пушков добавил, что Макрон желает достичь сразу нескольких целей: перехвата инициативы американским «глубинным государством» над республиканским политиком и единоличного лидерства над Европой, которая объединена «русофобскими идеями» и либеральной диктатурой.

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Трамп захотел избавить мир от ядерного оружия и выступил с призывом к другим странам
Трамп заявил о желании провести переговоры с РФ и КНР о денуклеаризации
07 марта 2025, 01:01

Фото: iStock/Pridannikov

Соединенные Штаты намерены возобновить переговоры с Россией и Китаем по вопросу полной ликвидации ядерного оружия. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.
По словам Трампа, во время первого срока ему почти удалось договориться с Москвой о совместной программе денуклеаризации.

«Я был очень близок к тому, чтобы иметь с Россией программу денуклеаризации. И мы собираемся привлечь Китай», — сказал он.
Пекин, как утверждает президент США, готов присоединиться к подобным инициативам.

Американский лидер подчеркнул, что Китай стремительно наращивает ядерный потенциал и через несколько лет сравняется с США и Россией по количеству боеголовок, что делает вопрос разоружения критически важным.

Трамп связал приостановку переговоров с «фальсификациями на выборах», но выразил надежду на возобновление диалога, назвав ядерное оружие «абсолютным безумием».

«Случились плохие вещи, произошли выборы, которые были сфальсифицированы. И нам пришлось вернуться через четыре года. Но я бы очень хотел начать эти размышления», — заявил Трамп.
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#ядерное оружие
#переговоры
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В Турции ответили на вопрос об охлаждении в отношениях с Россией
Советник Эрдогана Кылыч: никакого перелома в отношениях Турции с Россией нет
06 марта 2025, 23:12

Фото: iStock/MarianVejcik

Советник президента Турции по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч опроверг слухи о «похолодании» в отношениях Анкары и Москвы, заявив, что никакого перелома в сотрудничестве нет.
Кылыч, отвечая на вопрос журналистки CNN Türk Ханде Фырат, подтвердил, что Турция и Россия продолжают взаимодействие по ключевым направлениям.

«Никакого перелома нет», — добавил он про слухи об «охлаждении».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее также подчеркнул, что российско-турецкие связи остаются многоплановыми и динамично развиваются.

Ранее сообщалось, что Турция предложила создать в Европе свой «центр силы» в противовес политике Трампа. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан объяснил, что политика вновь избранного президента США Дональда Трампа является «тревожным звонком» для европейской безопасности.

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#рф
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В буфете на саммите ЕС вывесили флаг России
06 марта 2025, 21:28

Фото: iStock/Derek Brumby

Флаг России вывесили в буфете во время проведения саммита Евросоюза в Брюсселе. Об этом пишут журналисты портала Euractiv.
Отмечается, что российский триколор висит рядом с флагами других государств. Там также был замечен символ Китая, Ирана и Украины.

Экстренный саммит ЕС проходит в Брюсселе 6 марта. Мероприятие посвящено украинскому конфликту и усилению обороны Евросоюза на фоне изменившейся позиции США.

Ранее в этот день глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что политика Дональда Трампа является «тревожным звонком» для безопасности Европы. В связи с этим он призвал странам, входящим в НАТО, объединиться и создать свой «центр притяжения».

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«"Хотелки" не сработали»: Келлог — о желании Зеленского услышать от Трампа об антироссийской позиции США
Келлог: Зеленский хотел услышать от Трампа об антироссийской позиции США
06 марта 2025, 20:04

Фото: istockphoto/ValleraTo

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом ждал, что президент США публично заявит: США выступают против России. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.
«Президент Зеленский очень хотел, чтобы президент Трамп публично заявил, что Соединенные Штаты выступают против России, но это бы свело на нет объективную посредническую роль [США]», — сказал Келлог.

Келлог отметил, что Трамп не стоит ни на чьей стороне, он заинтересован в продвижении мирного урегулирования конфликта на Украине. По словам спецпредставителя, Зеленский пытался получить преимущество Украины над Россией, осмелившись даже давить на Трампа, чтобы заставить его подписать соглашение о продолжении финансирования Украины.

Встреча президентов США и Украины в Белом доме, состоявшаяся 28 февраля, закончилась перепалкой. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности к США и в нежелании остановить огонь. Зеленского попросили покинуть Белый дом, пресс-конференция и заключение сделки по редкоземельным металлам были отменены.\

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Путин призвал к творческому подходу в патриотическом воспитании детей
06 марта 2025, 19:42

Фото: iStock/Smederevac

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность творческого подхода к патриотическому воспитанию молодежи, чтобы сделать этот процесс интересным и увлекательным для детей. Об этом пишет РИА Новости.
На встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» Путин отметил, что существует множество способов достижения желаемых результатов в области патриотического воспитания.

«Если думать, всегда можно найти то, что будет интересно для тех людей, ради которых мы это делаем. А если это интересно, то это ложится надолго и оказывает нужное нам воздействие на формирование человека», — сказал он.

Президент акцентировал внимание на том, что создание увлекательных и запоминающихся форматов воспитания позволит эффективно формировать у молодежи чувство патриотизма и ответственности за свою страну.

Путин назвал черту, характерную только для мужчин в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#путин
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