Захарова: Макрону следует спросить Олланда о причинах срыва Минских соглашений

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует извиниться перед гражданами своей страны за ложь о прежних попытках урегулирования украинского конфликта и Минских мирных соглашениях. Так как эти договорённости нарушил сам Париж.
Об этом на встрече с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала слова французского лидера в его прозвучавшем накануне обращении к нации о том, что Россия якобы нарушила соглашения, достигнутые в Минске.
Российский дипломат также напомнила, что слова Олланда позже подтвердила со своей стороны бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, сделав аналогичное признание об изначальном отсутствии намерения соблюдать договорённости с Россией.
Что до Макрона, то Захарова отметила, что президент Франции постоянно делает какие-то совершенно оторванные от реальной жизни заявления, которые часто противоречат его собственным словам, сказанным ранее. Поэтому официальный представитель МИД РФ назвала французского лидера сказочником».
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«Макрону надо пригласить в Елисейский дворец своего предшественника, бывшего президента Франции Олланда, поговорить с ним по душам, хотя я не уверена, что они у них есть. Наверное, тогда он услышит от Олланда то, что Олланд уже говорил на камеру публично. А именно — что он и не собирался, представляя Францию, реализовывать минские соглашения», — сказала спикер МИД РФ.
Российский дипломат также напомнила, что слова Олланда позже подтвердила со своей стороны бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, сделав аналогичное признание об изначальном отсутствии намерения соблюдать договорённости с Россией.
Что до Макрона, то Захарова отметила, что президент Франции постоянно делает какие-то совершенно оторванные от реальной жизни заявления, которые часто противоречат его собственным словам, сказанным ранее. Поэтому официальный представитель МИД РФ назвала французского лидера сказочником».
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Александр Бойцов