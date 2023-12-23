Пушков резко ответил финскому министру Хяккянену о войне с Россией

Фото: istockphoto/IherPhoto
Страны Запада ведут против Москвы «ледяную войну» и участвуют в «горячей» на Украине.
Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. Он ответил министру обороны Финляндии Антти Хяккянену о подготовке Запада к «холодной войне» с РФ.
Хяккянен ранее заявил, что западные страны готовятся к «новой холодной войне» с РФ на фоне увеличения военного производства. Они будут и дальше поддерживать Украину и противостоянии с Москвой.
Читайте также:
Посол Антонов: Новыми санкциями США зачеркивают последние возможности диалога
В США раскрыли, почему нет смысла дальше поддерживать Украину
Количество нарушений при передаче Крыма Украине оказалось рекордным
Хяккянен ранее заявил, что западные страны готовятся к «новой холодной войне» с РФ на фоне увеличения военного производства. Они будут и дальше поддерживать Украину и противостоянии с Москвой.
«Не вполне понятное заявление министра обороны Финляндии о том, что страны Запада только «готовятся к холодной войне» с Россией, - в то время, как уже почти 2 года они сами её против России ведут, причем в самой активной форме», - высказал своё мнение Пушков в Telegram-канале.Сенатор считает, что они готовились к ней с 2014 года. Именно тогда появились первые санкции против России, а с точки зрения расширения НАТО на восток – это случилось ещё раньше. Пушков считает, что в годы «холодной войны» отношения между Западом и РФ были «неизмеримо лучше». К примеру, советский газ направлялся в Западную Европу, и трубопроводы не взрывались.
«Ныне же Запад ведет против России не холодную, а уже «ледяную войну», а на Украине участвует и в горячей. Но притворяется, будто всего этого не делает, а лишь «готовится к новой холодной войне», к началу которой вроде как не имеет отношения, при этом на деле являясь её инициатором», - высказался Пушков.Ранее сообщалось, что передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году сопровождалась рекордным числом нарушений законодательства и правового нигилизма, рассказал РИА Новости спикер парламента полуострова Владимир Константинов, выразив сожаление, что эта процедура не была оформлена по закону.
Читайте также:
Посол Антонов: Новыми санкциями США зачеркивают последние возможности диалога
В США раскрыли, почему нет смысла дальше поддерживать Украину
Количество нарушений при передаче Крыма Украине оказалось рекордным
Мария Фирсова