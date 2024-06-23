Sabah: Саудовская Аравия отомстила Байдену за его слова о кронпринце страны

Фото: istockphoto/Gerasimov174
Окончание нефтедолларого соглашения между США и Саудовской Аравией стало местью кронпринца Мухаммеда бин Салмана. Американский президент Джозеф Байден в своё время назвал его «изгоем», представитель королевской династии саудитов, видимо, этого не забыл.
Такое мнение высказал директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар. В материале отмечается, что глобальные балансы и стратегические позиции партнёров на Западе в настоящее время подвергаются кардинальным изменениям. Автор статьи подчёркивает, что можно смело утверждать, что партнёры по обе стороны Атлантики движутся к катастрофе в своей внутренней и внешней политике. Западные лидеры своими необдуманными действиями только ускоряют переход к постамериканской эпохе.
По мнению Тутара, одной из главных примет этой новой эпохи стало окончание нефтедолларовой системы, по которой Саудовская Аравия соглашалась реализовывать свою нефть за доллары. Во время своей предвыборной кампании 2020 года Джозеф Байден оскорбил кронпринца Мухаммеда бин Салмана, назвав его «изгоем» и пообещав привлечь к ответственности за смерть журналиста Джамаля Хашогги. Нынешнее решение Эр-Рияда свидетельствует о полном фиаско для Соединённых Штатов, заключает автор публикации.
Читайте также:
Саудовская Аравия отказалась от участия в саммите по Украине в Швейцарии
Reuters: Саудовская Аравия продолжает изучать преимущества членства в БРИКС
СМИ: Эр-Рияд отложил визит наследного принца в Лондон перед приездом Путина
Александр Бойцов