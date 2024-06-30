Саудовская Аравия призвала своих граждан покинуть территорию Ливана

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Посольство Саудовской Аравии в Бейруте призвало своих граждан немедленно покинуть Ливан, говорится в заявлении дипломатической миссии, опубликованном в социальной сети X.
В дипмиссии также попросили граждан соблюдать запрет на поездки в страну. Кроме того, подчеркивается, что сотрудники посольства внимательно следят за событиями на юге Ливана.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что потенциальная полномасштабная война между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла» будет иметь ужасные последствия на Ближнем Востоке. Сообщается, что слова Остина были специально адресованы израильскому лидеру.
После этого Вооруженные силы (ВС) США начали переброску военнослужащих в Ливан и Израиль для эвакуации своих граждан на случай обострения конфликта между Израилем и «Хезболлой».
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Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что потенциальная полномасштабная война между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла» будет иметь ужасные последствия на Ближнем Востоке. Сообщается, что слова Остина были специально адресованы израильскому лидеру.
После этого Вооруженные силы (ВС) США начали переброску военнослужащих в Ливан и Израиль для эвакуации своих граждан на случай обострения конфликта между Израилем и «Хезболлой».
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Александр Климов