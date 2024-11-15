Пушков: совместное фото Трампа и Байдена демонстрирует американское лицемерие

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Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что совместная фотография американского лидера Джо Байдена и бывшего президента США Дональда Трампа иллюстрирует лицемерие американского истеблишмента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Идиллия на лужайке Белого дома: счастливое трио», — написал он.
Пушков отметил, что Трамп выглядит счастливым от своей победы, Байден рад, что Камала проиграла, а Джилл Байден, несмотря на свое несчастье, делает вид, что счастлива. Глава комиссии Совфеда по информполитике добавил, что оба Байдена испытывают ненависть к Трампу, они пытались отправить его в тюрьму. По его словам, такова традиция американской политики.
Сенатор заметил, что на фотографии отсутствует супруга Трампа, Мелания, которая отказалась присутствовать на встрече в Белом доме.
Напомним, что встреча между Байденом и Трампом по вопросу передачи власти прошла в среду. Пресс-секретарь Байдена, Карин Жан-Пьер, сообщила, что действующий президент в ходе беседы с победителем выборов подтвердил, что передача власти будет осуществляться мирно и организованно.
На выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.
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