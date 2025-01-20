Пушков указал на плохое предчувствие у стран Евросоюза насчёт президентства Трампа

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У стран Евросоюза плохое предчувствие по поводу президентства Дональда Трампа в США, поскольку он наносит чудовищные удары по всем ценностям европейской либеральной элиты. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
Политик написал, что Трамп одним из первых указов признает в США только два гендера – мужской и женский. Неожиданное решение для «цитадели либеральной демократии», на которую правящие элиты в Европе всегда смотрели в придыханием. Фактически, этим и другими решениями Трамп разорвал общую систему ценностей, которая объединяла США и Евросоюз.
Другим немаловажных решением нового президента США стало объявление войны либеральной цензуре, которая царит в СМИ Великобритании, Франции и Германии.
На этом фоне наблюдается молчание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, евродепутатов в Брюсселе и властей ведущих столиц Европы. Пушков отметил, что у них просто нет слов – одни чувства.
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Другим немаловажных решением нового президента США стало объявление войны либеральной цензуре, которая царит в СМИ Великобритании, Франции и Германии.
На этом фоне наблюдается молчание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, евродепутатов в Брюсселе и властей ведущих столиц Европы. Пушков отметил, что у них просто нет слов – одни чувства.
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Анастасия Чинкова