Пушков: Ведется подготовка общественного мнения по ударам вглубь России

Фото: Минобороны РФ
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что решение США о разрешении ударов западным оружием вглубь территории России может быть принято в течение нескольких дней.
Пушков отметил, что активные обсуждения и намеки на возможность таких ударов свидетельствуют о том, что это решение готовится.
11 сентября британское издание The Guardian сообщило, что власти Великобритании одобрили использование дальнобойных ракет Storm Shadow для атак на российскую территорию. Это решение стало частью широкой поддержки Украины, которую предоставляют западные союзники.
Как сообщало ИА Регнум, глава британского МИД подтвердил передачу Киеву дополнительных ракет ПВО, артиллерийских боеприпасов и бронетехники до конца 2024 года. Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил разработать план расширенной поддержки Украины, включая военные, промышленные и дипломатические меры.
Украинские силы уже используют предоставленное оружие для ударов по территории России. В конце августа посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ применяют американские ракеты ATACMS и французско-британские Storm Shadow для атак по российским объектам.
Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности по территории России невозможно без поддержки космических разведывательных систем, и заявил, что страны НАТО должны осознавать серьезность таких действий.
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«Слишком много разговоров и намеков вокруг этой темы, чтобы был дан задний ход. Даже если оно еще не принято, кажется, что это вопрос нескольких дней. Вброс через The Guardian не случаен. Идет подготовка общественного мнения», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
11 сентября британское издание The Guardian сообщило, что власти Великобритании одобрили использование дальнобойных ракет Storm Shadow для атак на российскую территорию. Это решение стало частью широкой поддержки Украины, которую предоставляют западные союзники.
Как сообщало ИА Регнум, глава британского МИД подтвердил передачу Киеву дополнительных ракет ПВО, артиллерийских боеприпасов и бронетехники до конца 2024 года. Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил разработать план расширенной поддержки Украины, включая военные, промышленные и дипломатические меры.
Украинские силы уже используют предоставленное оружие для ударов по территории России. В конце августа посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ применяют американские ракеты ATACMS и французско-британские Storm Shadow для атак по российским объектам.
Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности по территории России невозможно без поддержки космических разведывательных систем, и заявил, что страны НАТО должны осознавать серьезность таких действий.
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Елена Перлова