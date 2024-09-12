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Алаудинов сообщил об успехах спецназа «Ахмат» в Курской области

12 сентября 2024, 02:59
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Спецназ «Ахмат» добился значительных успехов в Курской области за последние сутки. Об этом заявил командир подразделения, генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.


По словам Алаудинова, бойцы спецназа «Ахмат» «очень хорошо прошли вперед» на теткинском направлении и успешно закрепились на занятых позициях. На суджанском направлении они уничтожили артиллерийскую установку ВСУ, бронемашину, несколько пикапов и ликвидировали расчет дрона «Баба-Яга». Алаудинов отметил, что «там находилась серьезная группа, которую его бойцы разнесли в пух и прах».

Вечером 10 сентября поступила информация о масштабном контрнаступлении российских войск в Курской области. По неофициальным данным, украинские силы были выбиты из населенных пунктов Снагость, Апанасовка, Коренево, Кульбаки, Мартыновка и Нечаев, а также зачищены Гордеевка и 10-й Октябрь. Алаудинов сообщил об освобождении около 10 населенных пунктов, но их названия пока не раскрыты.

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12 сентября 2024, 03:10

Последствия российского контрнаступления в Курской области могут оказаться крайне болезненными для Украины, отмечает американская газета Wall Street Journal. По словам издания, потеря территорий в этом регионе может стать серьезным символическим ударом для Киева.
WSJ подчеркивает, что успехи российской армии в Курской области могут разрушить надежды Украины на положительный пропагандистский эффект от своей военной кампании. Контрнаступление произошло на фоне очередного обострения отношений между Украиной и ее западными союзниками, которые требуют от Киева конкретных и реалистичных военных планов.

«Российский удар в Курской области произошел в сложный момент для Украины», — резюмировали в WSJ.
Ранее, 11 сентября, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, сообщил о значительных успехах российских войск на Кореневском направлении, включая освобождение нескольких населенных пунктов. Информация о контрнаступлении также была подтверждена российским силовым ведомством, отметившим взятие в плен группы штурмовиков ВСУ.

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Пушков: решение об ударах ВСУ вглубь России — дело нескольких дней
12 сентября 2024, 02:06

Фото: Минобороны РФ

Сенатор Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, заявил, что решение о разрешении Вооруженным силам Украины наносить удары западным оружием по территории России будет принято в ближайшие дни. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Слишком много разговоров и намеков вокруг этого вопроса, чтобы дать задний ход. Даже если решение еще не принято, это вопрос нескольких дней. Вброс через The Guardian не случаен», — отметил Пушков, добавив, что сейчас идет активная подготовка общественного мнения.
Ранее The Guardian сообщила, что Великобритания приняла решение позволить Киеву использовать ракеты Storm Shadow для ударов по российским целям, хотя публично об этом заявлять пока не планируют. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ответ Москвы на такие действия будет соответствующим.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщал, что цель Соединённых Штатов нанести России стратегическое поражение является недостижимой. Антонов отметил, что несмотря на усилия США и их союзников, Россия сохраняет свою устойчивость и продолжает отстаивать национальные интересы.

#ракеты
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#всу
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Антонов: атака на Курскую область показала невозможность договоренностей с террористами
12 сентября 2024, 01:50

Фото: Минобороны РФ

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область продемонстрировала, что договариваться с террористами невозможно. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, сообщает Telegram-канал дипмиссии.
«Договариваться с террористами невозможно. Их необходимо уничтожать, чтобы подобные провокационные атаки, как на Курскую область, больше не повторялись», — подчеркнул Антонов.
Посол также провел аналогию с Великой Отечественной войной, отметив, что фашизм должен быть искоренен. Он также раскритиковал США за попытки оправдать свою помощь Украине через выдуманные планы России по захвату мирового господства и абсурдные заявления о поставках оружия из Ирана, КНДР и Китая.

Напомним, ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщал, что Цель Соединённых Штатов нанести России стратегическое поражение является недостижимой. Антонов отметил, что несмотря на усилия США и их союзников, Россия сохраняет свою устойчивость и продолжает отстаивать национальные интересы.

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#антонов
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В Польше отказались брать ответственность за удары Киева по РФ
Польша: разрешить Киеву наносить удары по России может принять только НАТО
12 сентября 2024, 00:20

Фото: istock/macky_ch

Разрешить Украине применять дальнобойные тактические ракеты для ударов по российской территории может только НАТО, а не отдельные страны, участвующие в военных поставках Киеву. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Президент Зеленский поднимает этот вопрос на каждой встрече, но решение должно исходить от всего НАТО, а не от одной страны», — подчеркнул министр.
Ранее стало известно, что США уже ввезли на Украину сотни ракет ATACMS, большинство из которых уже использованы Киевом. Также сообщается, что Великобритания дала разрешение на использование ракет Storm Shadow по российским целям, но пока не планирует публично объявлять об этом.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил, что разрешение ВСУ наносить удары вглубь России приведет к опасной эскалации, а политолог Сергей Караганов предложил ответить ударами по странам НАТО, которые поддерживают Украину.

Ранее сообщалось, что Великобритания приняла решение разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории. Ожидается, что официальное объявление об этом решении не последует в ближайшие дни.

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В России пригрозили НАТО ударами в ответ на атаку ВСУ
Караганов: России следует бить по Западу в ответ на удары ВСУ
12 сентября 2024, 00:12

Фото: istock/bpawesome

Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов заявил, что России необходимо наносить удары по странам Запада в случае атак Украины по российской территории.
«Если дрон снова ударит по Кремлю, почему бы не нанести обычный ракетный удар по Рейхстагу? Пусть горит», — отметил Караганов, подчеркнув, что ответные действия не должны быть ядерными. Об этом он рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ».
Эксперт также подчеркнул, что в случае применения Вооруженными силами Украины дальнобойных западных ракет, следует нанести удары по объектам НАТО, которые поддерживают Киев.

Эти заявления прозвучали на фоне сообщений The Guardian о том, что Великобритания разрешит Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по России.

Ранее сообщалось, что разрешение для Украины бить по территории России дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow обернется для США и Великобритании полномасштабной войной. Об этом сообщил в соцсети X глава британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.

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США требуют от Зеленского план ударов по РФ перед разрешением на использование ракет
Bloomberg: США требуют от Зеленского детализировать стратегию ударов по России
11 сентября 2024, 23:44

США настаивают, чтобы президент Украины Владимир Зеленский подробно изложил свою стратегию нанесения ударов вглубь России перед тем, как Вашингтон снимет ограничения на использование дальнобойного западного оружия, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Согласно публикации, американская администрация стремится получить от Киева четкое понимание целей и планов атак. Эта информация необходима, чтобы принять решение о снятии запрета на применение Украиной оружия большей дальности, поставляемого США и их союзниками.

Источники агентства отмечают, что во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми пытались оказать давление на Зеленского, чтобы тот представил долгосрочный план на следующий год. Это позволит союзникам оценить дальнейшие шаги Украины в конфликте.

Ранее газета Financial Times сообщала о разногласиях внутри администрации президента США Джо Байдена по вопросу разрешения Киеву наносить удары вглубь российской территории.

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ВСУ назвали глупым «русского с автоматом», который отпустил мирных жителей Украинска
Mash: Украинский волонтер назвал «глупым» бойца РФ, который его не убил
11 сентября 2024, 23:25

Фото: istockphoto/ Aleksandr Golubev

Волонтер из Украины назвал «глупым» российского солдата, который его отпустил. Реплику добровольца 11 сентября цитирует Telegram-канала Mash.
Волонтер Даниил Захарченко наткнулся на вооруженного автоматом бойца ВС РФ этим утром, во время эвакуации жителей Украинска, откуда Россия вытесняла боевиков.

Доброволец сказал солдату, что сам из мирных жителей и находится в составе группы эвакуации. В ответ российский военный гарантировал безопасность украинскому волонтеру и мирным жителям, дал покинуть территорию и попросил больше там не ездить.

Позже, уже днем, Захарченко опубликовал в соцсетях видео, в котором назвал солдата глупым за то, что «русский с автоматом» не убил волонтеров и эвакуирующихся людей.

До этого случая украинец публиковал кадры, на которых глумился над нашивкой с военной формы солдат РФ и сыпал оскорбления в адрес российской армии.

О зверствах боевиков ВСУ и украинских наемников в Курской области, включая расстрелы мирных жителей и детей, сообщалось неоднократно. Ранее замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка с позывным Кадет рассказал, как боевики расстреляли троих детей в Курской области.

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Киев готовится к массированным атакам российских городов: Британия снимет все ограничения
The Guardian: Британия разрешит Киеву наносить удары по России ракетами Storm Shadow
11 сентября 2024, 23:10

Фото: istock/petervician

Великобритания приняла решение разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории, сообщила газета The Guardian. Ожидается, что официальное объявление об этом решении не последует в ближайшие дни.
По данным источников из британского правительства, это решение уже принято, хотя публично о нем не объявят во время предстоящей встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом США Джо Байденом. Ранее британские власти опровергали заявления о том, что Украина получила разрешение на использование этих дальнобойных ракет для атак на Россию.

В июле президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Британия дала согласие на применение Storm Shadow по целям в России, однако Минобороны Великобритании опровергло это сообщение.

Ранее сообщалось, что на территории Украины звучит воздушная тревога. О серии взрывов на севере Украины в Сумах и в подконтрольном Киеву Херсоне сообщают местные СМИ вечером 11 сентября. Воздушная тревога звучит на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, а также в Сумской области.

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#владимир зеленский
#всу
#британия
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«Придется признать потерю 25% территории»: В ФРГ заявили о полной капитуляции Украины
Масала: Провал ВСУ в Курской области приведет к полной капитуляции Украины
11 сентября 2024, 22:43

Отступление ВСУ из Курской области и потеря линии фронта на Донбассе приведут к полной капитуляции Украины. Такой вывод озвучил профессор международной политики Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала 11 сентября.
«Если позиции в Курской области будут потеряны и если Россия продолжит наступление в районе Донбасса, то Украине придется сесть за стол переговоров и признать, что она навсегда потеряет около 25-27% своей территории», – цитирует профессора немецкая служба новостей Tagesschau.

По заявлению Масала, такой исход станет худшим вариантом для капитуляции Украины.

Ранее профессор из Норвегии Гленн Дизен предупредил Украину, что позиции боевиков ВСУ на курском направлении могут рухнуть от контрнаступления российской армии.

Накануне Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в Курской области. Уже утром 11 сентября российским бойцам удалось освободить 10% от занятой украинскими боевиками территории в приграничье. Тем временем на другой линии фронта российская армия взяла Украинск в тактическое окружение и продолжает продвигаться к Покровску.

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