Алаудинов сообщил об успехах спецназа «Ахмат» в Курской области

Фото: Минобороны РФ
Спецназ «Ахмат» добился значительных успехов в Курской области за последние сутки. Об этом заявил командир подразделения, генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
По словам Алаудинова, бойцы спецназа «Ахмат» «очень хорошо прошли вперед» на теткинском направлении и успешно закрепились на занятых позициях. На суджанском направлении они уничтожили артиллерийскую установку ВСУ, бронемашину, несколько пикапов и ликвидировали расчет дрона «Баба-Яга». Алаудинов отметил, что «там находилась серьезная группа, которую его бойцы разнесли в пух и прах».
Вечером 10 сентября поступила информация о масштабном контрнаступлении российских войск в Курской области. По неофициальным данным, украинские силы были выбиты из населенных пунктов Снагость, Апанасовка, Коренево, Кульбаки, Мартыновка и Нечаев, а также зачищены Гордеевка и 10-й Октябрь. Алаудинов сообщил об освобождении около 10 населенных пунктов, но их названия пока не раскрыты.
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