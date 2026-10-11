Пушков выделил проигравшую сторону от соглашения России и США

11 октября 2026, 03:06

Пушков: европейцы пришли в ужас после сделки России и США по дизельному топливу

Алексей Пушков (Telegram @alexey_pushkov)

В Европе нарастает серьёзная обеспокоенность из‑за договорённостей России и США о поставках дизельного топлива. Об этом в телеграм-канале рассказал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.





По словам политика, реакция европейцев близка к шоковой. Он расценивает достигнутое соглашение не просто как торговую сделку, а как шаг к масштабному практическому взаимодействию, которое выходит далеко за рамки топливных поставок.



«Европейцы в ужасе. Пока они ведут „ледяную войну“ против России, ненавидят Трампа и издеваются над ним, президенты России и США ведут успешные переговоры и договариваются друг с другом», — написал Пушков.