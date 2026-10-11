Пожар вспыхнул на танкере в Ормузском проливе после попадания снаряда
В Ормузском проливе торговое судно подверглось атаке. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
По данным ведомства, капитан танкера, следовавшего из пролива, доложил о попадании неизвестного снаряда в левый борт. В результате удара на судне возник пожар. При этом экипаж, согласно предварительной информации, находится в безопасности.
На текущий момент сведения о масштабах повреждений танкера и возможном ущербе для окружающей среды не поступали. UKMTO продолжает отслеживать ситуацию.
Похожий инцидент в том же районе произошёл неделей ранее. Попадание снаряда в танкер зафиксировали в 7,4 км к востоку от Омана.
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