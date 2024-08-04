«Пусть оглядываются по сторонам»: Медведев назвал предателями выданных за границу россиян

Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал предателями родины тех россиян, которые покинули страну в рамках обмена заключёнными между РФ и странами Запада. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Политик отметил, что Россия отдала Западу две категории заключённых. Первые – это иностранные граждане, совершившие уголовные преступления и осуждённые за шпионаж. А вторые – это граждане России, цель которых всеми способами разрушить свою страну.
Медведев подчеркнул, что эти россияне представляют угрозу существованию нынешней России. Именно по этой причине Запад так охотно принимает их к себе, понимая, что они – последняя надежда на развал страны.
В заключение зампред Совбеза призвал отпущенным на свободу не забывать о бренности своего существования и оглядываться по сторонам.
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Медведев подчеркнул, что эти россияне представляют угрозу существованию нынешней России. Именно по этой причине Запад так охотно принимает их к себе, понимая, что они – последняя надежда на развал страны.
В заключение зампред Совбеза призвал отпущенным на свободу не забывать о бренности своего существования и оглядываться по сторонам.
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Анастасия Чинкова