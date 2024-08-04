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«Пусть оглядываются по сторонам»: Медведев назвал предателями выданных за границу россиян

Медведев назвал предателями выданных за границу в результате обмена россиян
04 августа 2024, 20:55
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал предателями родины тех россиян, которые покинули страну в рамках обмена заключёнными между РФ и странами Запада. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Политик отметил, что Россия отдала Западу две категории заключённых. Первые – это иностранные граждане, совершившие уголовные преступления и осуждённые за шпионаж. А вторые – это граждане России, цель которых всеми способами разрушить свою страну.

Медведев подчеркнул, что эти россияне представляют угрозу существованию нынешней России. Именно по этой причине Запад так охотно принимает их к себе, понимая, что они – последняя надежда на развал страны.



В заключение зампред Совбеза призвал отпущенным на свободу не забывать о бренности своего существования и оглядываться по сторонам.

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#дмитрий медведев
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#запад
#политика
Пентагон перебросит истребители F-22 для сдерживания атаки Ирана на Израиль
Air&Space Forces: США перебросят истребители F-22 из-за угроз Ирана Израилю
04 августа 2024, 20:26

Фото: iStock/yucelyilmaz

Пентагон в скором времени перебросит на Ближний Восток эскадрилью истребителей F-22 Raptor, которые остаются малозаметными для радаров. Это необходимо для сдерживания Ирана, готовящего удар по Израилю, сообщает издание Air & Space Forces Magazine.
Также Соединённые Штаты приняли решение отправить в регион ещё больше крейсеров и эсминцев (ранее в регионе уже разворачивали военную технику), которые способны отражать атаки баллистических ракет и усиливать возможности ракет класса «земля – воздух».

Все эти действия необходимы для того, чтобы сдержать готовящуюся атаку Ирана на Израиль, а также укрепить силы Соединённых Штатов в данном регионе после убийства лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по его резиденции в Тегеране.

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#сша
#израиль
#иран
#истребитель
#конфликт
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Замминистра экономики сектора Газа погиб при ударе авиации Израиля
04 августа 2024, 19:57

Фото: iStock/e-crow

Замминистра национальной экономики сектора Газа Абдель Фаттах аз-Зарии погиб во время бомбардировки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявило управление анклава по работе со СМИ в своём Telegram-канале.
Отмечается, что чиновник погиб в результате прямого удара израильской авиации.

В управлении назвали убитого Абделя Фаттах аз-Зарию человеком, который был предан своему делу и посвятил жизнь служению народу Палестины.

При этом не отмечается, где конкретно погиб политик.

По данным портала Quds, аффилированного с палестинским движением ХАМАС, это произошло в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа.

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#израиль
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#сектор газа
#смерть
#цахал
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Кадыров высказался о состоянии своего здоровья
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что абсолютно здоров
04 августа 2024, 19:33

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что абсолютно здоров, и проходит обследования каждый квартал. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос о вбросах западных СМИ о его болезнях и подготовке преемника.
Он рассказал, что соблюдает все религиозные нормативы, правильно питается и занимается физкультурой по утрам. В последнее время глава республики редко занимается её внутренними делами, отдав большую часть дел правительству региона. Однако он прилагает много усилий в рамках СВО: республика потратила на нужды фронта уже 32 млрд рублей и обучила 45 тысяч военных.

Также, говоря о последнем посещении врача, глава республики указал лишь на пониженное содержание витамина D в крови, которое было зафиксировано после анализа. Остальные показатели в норме.

После этого Кадыров прямо перед камерами отжался порядка 30 раз подчеркнув, что не обращает внимания на новости из западной прессы о состоянии своего здоровья.

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#рамзан кадыров
#чечня
#здоровье
#новости
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В Госдуме отреагировали на прибытие F-16 на территорию Украины
Депутат Чепа: прибытие F-16 на Украину станет проверкой для российских ПВО
04 августа 2024, 19:31

Фото: iStock/TebNad

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал прибытие американских истребителей на территорию Украины. В беседе с изданием «Лента.ру» он сообщил, что это станет проверкой для отечественных систем ПВО.
По его словам, российская противовоздушная оборона всегда готовилась к отражению определенных объектов, в том числе истребителей F-16.

Чепа выразил уверенность в том, что американская сторона, поставляющая подобное вооружение Киеву, будет недовольна тем, как ВСУ будут терпеть поражение не только от систем ПВО, но и от самолетов Су-57 и других.

«У нас есть очень эффективные ракеты «воздух-воздух», они гораздо эффективнее тех, что могут использовать F-16», — отметил депутат.
Прежде прибытие партии американских боевых самолетов на Украину подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский. Кроме того, в Сети появились кадры, на которых виден полет F-16 в районе Одессы.

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#украина
#оборона
#вооружение
#воздух
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#депутат
#владимир зеленский
#всу
#ракеты
#пво
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Депутат Ардастани предположил, что Иран обзавёлся ядерным оружием
04 августа 2024, 18:32

Фото: iStock/Gerasimov174

Иран, вероятно, произвёл ядерное оружие. Такое заявление сделал депутат иранского парламента, экс-член парламентской комиссии по нацбезопасности и внешней политике Ахмад Ардастани, слова которого приводит местное издание Khabar-e Online.
Политик заявил, что на это указывает «уверенность», с которой власти страны организовали атаку на Израиль и американскую базу в Ираке.

Ардастани подчеркнул, что полной уверенности в том, что Иран смог произвести ядерное оружие пока нет. Однако ученые не раз заявляли, что вплотную подошли к завершению разработки.

В связи с этим, правительства США и стран Евросоюза настаивают на постоянном контроле со стороны МАГАТЭ ядерной деятельности в Ирана, в первую очередь предоставления страной всех своих атомных объектов инспекторам Международного агентства по атомной энергии.

Заявления иранских политиков о необходимости внесения изменений в ядерную доктрину Ирана являются, по словам Ардастани, только прелюдией к достижению самого ядерного оружия. Таким образом, власти страны не хотят лишний раз заявлять об этом, чтобы не пугать мировое сообщество.

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#иран
#ядерное оружие
#конфликт
#израиль
#ирак
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«Он никто»: Кадыров отказался считать Зеленского мужчиной из-за его поступков
Кадыров: Зеленский не мужчина, у него нет достойных качеств, чтобы застрелиться
04 августа 2024, 18:24

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что украинский лидер Владимир Зеленский не мужчина, так как у него нет достойных качеств для того, чтобы застрелиться.
По словам чеченского лидера, Зеленскому следовало внимательнее посмотреть, что он делает с простыми людьми, «забрасывая их в мясорубку». Кадыров отметил, что слушая своих западных союзников, предводитель киевского режима массово убивает граждан Украины.

Глава Чечни добавил, что Зеленскому нужно «встать на колени и просить прощение у украинского народа», а потом у РФ.

Ранее Кадыров в стихах высмеял президента Украины Владимира Зеленского. Подробнее читайте в материале редакции «Радио 1».

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#владимир зеленский
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Германия призвала ввести погранконтроль с Венгрией из-за упрощения въезда для россиян
В Германии призвали ввести погранконтроль с Венгрией
04 августа 2024, 16:11

Фото: iStock/xbrchx

Глава МВД федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал ввести контроль с Венгрией на всех границах Евросоюза после решения Будапешта о включении россиян и белорусов в программу упрощённого получения долгосрочных виз. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.
Отмечается, что Штюбген стал первым немецким политиком, призвавшим к введению пограничного контроля с Венгрией.

Он подчеркнул, что договоры, заключённые между европейскими государствами, допускают введение погранконтроля только в исключительных случаях. Однако нельзя допустить, чтобы одно из государств ЕС практически бесконтрольно начало впускать россиян в страну.

Кроме того, о необходимых ограничениях в отношении Венгрии говорил глава крупнейшей в ЕС Европейской народной партии Манфред Вебер. В своём письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю он призывал принять жёсткие меры, иначе такой бесконтрольный въезд россиян в Европу создаёт серьёзную угрозу безопасности.

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#россияне
#евросоюз
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Стало известно, что США готовят в отношении России
InfoBRICS: США и НАТО готовят новый план для противостояния России
04 августа 2024, 14:30

Фото: iStock/RomanBabakin

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО разрабатывают новый план, направленный против РФ. Об этом сообщает портал infoBRICS.
Согласно словам помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, Североатлантическому альянсу необходимо адаптироваться к современным обязательствам, и сделать так, чтобы Киев победил. Изменения предполагают новые значительные шаги для поддержки киевского режима, а также мотивацию стран Большой семерки (G7) для скорой передачи Украине замороженных российских активов.

Уточняется, что заключительным шагом в этом плане станет вступление Украины в НАТО. Однако пока страны Запада будут стремиться сохранить однополярную систему, мира ничего достичь не удастся, говорится в материале источника. ​

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#сша
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#рф
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«Часы Судного дня» показывают без двух минут, указали в МИД РФ
Рябков: «часы Судного дня» показывают без двух минут, но процесс обратим
04 августа 2024, 14:02

Фото: iStock/Roman Stavila

«Часы Судного дня» показывают без двух минут, однако процесс эскалации можно обратить вспять. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».
Он подчеркнул, что необходимо ответственно относиться к происходящим в мире событиям. Однако время на «Часах», показывающее без двух минут, не означает, что ход необратим и в скором времени начнётся бой.

По словам Рябкова, переданный главой Минобороны России Андреем Белоусовым сигнал шефу Пентагона Ллойду Остину, достиг адресатов. Это означает, что Москва и Вашингтон избежали эскалации.

Замглавы ведомства исключил возможность односторонних «уступок и подачек» со стороны России для урегулирования конфликта на Украине.

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