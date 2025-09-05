Трамп переименует Пентагон в «Министерство войны»

05 сентября 2025, 02:31

Фото: Istock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп 5 сентября подпишет указ о переименовании Пентагона в «Министерство войны», что означает возвращение к историческому названию, которое использовалось до 1949 года. Министр обороны Пит Хегсет подтвердил эту информацию, сделав репост сообщения Fox News в социальной сети X.