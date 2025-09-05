Трамп переименует Пентагон в «Министерство войны»
Президент США Дональд Трамп 5 сентября подпишет указ о переименовании Пентагона в «Министерство войны», что означает возвращение к историческому названию, которое использовалось до 1949 года. Министр обороны Пит Хегсет подтвердил эту информацию, сделав репост сообщения Fox News в социальной сети X.
Согласно информации телеканала Fox News, указ предусматривает использование «Министерства войны» в качестве дополнительного официального наименования наряду с существующим названием. Главу ведомства Пита Хегсета теперь можно будет официально называть «министром войны». Документ также обязывает Хегсета подготовить законодательные и исполнительные меры для постоянного закрепления этого изменения.
Историческое название «Министерство войны» существовало в США с 1789 по 1947 год, после чего было преобразовано в Национальное военное ведомство, а в 1949 году получило свое текущее название — Министерство обороны. Трамп неоднократно подчеркивал, что считает старое название более точным и звучным, отмечая что США не только защищаются, но и готовы действовать наступательно.
Инициатива требует одобрения Конгресса, поскольку именно законодательный орган имеет право учреждать федеральные исполнительные департаменты . В связи с этим Белый дом параллельно ищет альтернативные способы реализовать эту идею без парламентского согласия.
