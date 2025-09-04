Путин поблагодарил Китай за безвизовый режим для россиян

04 сентября 2025, 18:31

Фото: iStock/Zerbor

Президент России Владимир Путин поблагодарил китайские власти за введение безвизового режима для граждан РФ. Об этом глава страны сказал на встрече с членом политбюро ЦК Коммунистической партии КНР, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.





Путин назвал данное решение очень значимым и указал, что оно приведет к значительному росту поездок в Поднебесную. Глава страны пообещал со стороны России ответные меры для китайских граждан.





«Я бы вас очень просил передать ему (главе КНР Си Цзиньпину) самые наилучшие пожелания и слова благодарности за это решение, потому что оно носит нерядовой характер, оно касается, просто без всякого преувеличения, сотен тысяч, если не миллионов наших граждан», — сказал Путин.