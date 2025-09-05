Путину объяснили значения сленговых слов «кринж» и «траблы»

05 сентября 2025, 06:04

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин посетил интерактивную экспозицию «Уникальный русский язык» во Владивостоке на Восточном экономическом форуме — 2025, где его познакомили с современными молодежными сленговыми выражениями. Об этом сообщает ТАСС.