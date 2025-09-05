Путину объяснили значения сленговых слов «кринж» и «траблы»
Президент России Владимир Путин посетил интерактивную экспозицию «Уникальный русский язык» во Владивостоке на Восточном экономическом форуме — 2025, где его познакомили с современными молодежными сленговыми выражениями. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе визита глава государства попробовал правильно расставить ударения в словах, меняющих смысл в зависимости от ударного слога. После самостоятельного выполнения задания он пригласил на участие воспитанников центра «Воин».
Для детей провели перевод молодежных терминов на классический русский язык: например, «вайб» — атмосфера, «свайпнуть» — смахнуть, «чекнуть» — проверить.
Президент узнал, что популярная фраза «гайз, эти траблы — полный кринж» на высоком русском языке означает «друзья, эти неурядицы — совершенный вздор», а в нейтральном варианте — «ребята, эти проблемы — полный абсурд». Также ему объяснили, что «чилловая катка» переводится как «легкая игра».
