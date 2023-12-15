Путин анонсировал строительство высокоскоростных магистралей до ЛНР и ДНР

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Высокоскоростные магистрали до Луганска и Донецка будут построены в будущем. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе IV Железнодорожного съезда.
Предполагается, что железнодорожные магистрали будут проходить через регионы, в которых проживают 111 миллионов человек, или 80% населения России.
Также глава государства подчеркнул, что уже наступил момент для начала строительства высокоскоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. Будущий вокзал расположится около станции московского метрополитена «Рижская».
Кроме того, ранее Путин заявлял, что будут построены новые высокоскоростные магистрали в южном направлении, а именно, ведущие в Краснодарский и Ставропольский края, Крым и Ростовскую область.
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Также глава государства подчеркнул, что уже наступил момент для начала строительства высокоскоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. Будущий вокзал расположится около станции московского метрополитена «Рижская».
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Анастасия Чинкова