Путин рассказал о развитии внутреннего туризма

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Внутренний туризм развивается хорошими темпами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
По словам главы государства, авиационные пассажирские перевозки в России выросли на 16,4%.
Также Путин подчеркнул, что в планах строительство высокоскоростных магистралей не только между Москвой и Санкт-Петербургом, но и в южном направлении.
Таким образом, российский президент подчеркнул, что активно развивается инфраструктура для того, чтобы россияне могли путешествовать внутри государства.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
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Также Путин подчеркнул, что в планах строительство высокоскоростных магистралей не только между Москвой и Санкт-Петербургом, но и в южном направлении.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
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Анастасия Чинкова