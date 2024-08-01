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Путин был крайне удивлён покушением на Трампа, заявил Песков

01 августа 2024, 19:17
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин был крайне удивлён покушением на кандидата в главы США Дональда Трампа, а в частности неорганизованностью его охраны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда».


Путин был удивлён тем, что уровень охраны кандидата в преддверии выборов, так ещё и в такой стране как Соединённые Штаты, должен быть гораздо выше, чтобы максимально минимизировать такие опасности и угрозы.

Такие нападения всегда осуждаются и порицаются общественностью, заявил Путин, выразив тем самым «общечеловеческие чувства» по отношению к Трампу, с которым он неоднократно контактировал.

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#сша
«Подвиг дипломатии»: в Белом доме высказались об освобождении заключённых из России
В Белом доме подтвердили обмен Уилана, Гершковича, Кара-Мурзы и Курмашевой
01 августа 2024, 20:16

Фото: iStock/lucky-photographer

Масштабная сделка между Россией и США по обмену Пола Уилана, Эвана Гершковича, Алсу Курмашевой и Владимира Кара-Мурзы стала подвигом дипломатии. Такое заявление сделал Белый дом на своём официальном сайте.
В сообщении отмечается, что эта сделка позволила обрести людям свободу. США поблагодарили своих союзников в лице Германии, Польши, Словении, Норвегии и Турции за поддержку на протяжении всего времени переговоров с Россией.

В Белом доме также указали на то, что произошедший обмен стал примером важности друзей, которым можно доверять и на которых можно положиться в трудную минуту. Союзники Соединённых Штатов делают страну безопаснее, подчеркнули в администрации президента Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что в обмене заключённых между Россией и США участвовали 26 человек, 10 из которых направятся в Россию, трое – в США, а 13 – в Германию.

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#белый дом
#сша
#россия
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«Полезнее вытащить своих»: Медведев — об обмене заключёнными с США
01 августа 2024, 20:08

Фото: сайт Кремля

Конечно, хочется, чтобы враги и предатели России сгнили в застенках или сдохли в тюрьме. Но в данном случае важнее вытащить и вернуть на Родину своих, тех, кто работал на благо Отечества и всех нас.
Таким образом прокомментировал в своём телеграм-канале масштабный обмен заключёнными, в котором участвовали 26 человек и семь государств, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Обмен, в рамках которого были освобождены обвинённые в шпионаже журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец армии США Пол Уилан, а также осуждённый в России по делу о государственной измене публицист Владимир Кара-Мурза*, прошёл в Анкаре при посредничестве Управления национальной разведки Турции.

Медведев же в заключение посоветовал предателям как можно скорее подбирать себе новые имена под программой защиты свидетелей и лихорадочно маскироваться.

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#сша
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#человек
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В Мособлизбиркоме рассказали, кто может стать наблюдателем на выборах
01 августа 2024, 19:28

Фото: МИСК МО

Наблюдатели на предстоящих в сентябре в Подмосковье выборах в советы депутатов будут гарантировать прозрачность голосования. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Наблюдателем может стать представитель кандидатов либо партий, Общественной палаты России или региона. Он следит за процессом голосования, подсчётом голосов, определением результатов выборов», – отметили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Там также напомнили, что с недавнего времени наблюдать можно не только за процессом голосования на участке, но и за дистанционным электронным голосованием. Условия участия можно найти по ссылке.

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Мособлизбиркоме также подчеркнули, что теперь наблюдателями не могут быть назначены российские сенаторы, иностранные агенты, а также лица, причастные к экстремистской или террористической организации.

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.

На выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование. Откроются и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября.

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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#едг
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Песков рекомендовал покинувшим страну врагам России не возвращаться
01 августа 2024, 19:06

Фото: сайт Кремля

Пусть враги, уехавшие из России, остаются за границей, а тех, кто уехал, но не стал врагом, страна ждёт обратно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом он подчеркнул, что высказанное им мнение является исключительно его личной точкой зрения. Представитель Кремля также напомнил события начала XX века, когда после потрясений 1917 года многие художники, писатели, учёные, люди других творческих профессий тоже покинули Россию. Многие из них позже вернулись и смогли реализовать себя на Родине. Другие, даже оставшись за границей, по-прежнему любили свою Отчизну и не стали ей врагами.

Именно такую категорию релокантов имел ввиду Песков, когда говорил, что они должны вернуться обратно. Тех же, кто поливал грязью свою страну и её граждан, кто стал её врагом, на Родине совсем не ждут, заключил он.

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#песков
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«Человек ли это говорит?»: Захарова ответила Штайнмайеру на слова о Путине
Захарова о заявлении Штайнмайера о Путине: человек ли это говорит?
01 августа 2024, 18:59

Фото: сайт МИД РФ

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сначала поощрял срыв минских соглашений, а теперь поставляет Киеву танки, в которых горят украинцы. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление немецкого лидера о том, что Владимир Путин якобы вернул войну в Европу и хочет уничтожить Украину.
Захарова напомнила, что Штайнмайер – человек, который выступал против выплаты компенсации за геноцид мирного населения во время блокады Ленинграда. Затем он участвовал в срыве минских соглашений. Теперь же этот человек поощряет действия киевских властей и финансирует Украину. Указав на всё это, Захарова задалась вопросом, «а человек ли это говорит?».

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#украина
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Песков выразил уверенность в наступлении «9 Мая» в ходе спецоперации
01 августа 2024, 18:42

Фото: сайт Кремля

Специальная военная операция на Украине обязательно завершится своим «9 Мая» — победой русского оружия. Уверенность в этом выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также подчеркнул, что не сомневается в том, что все цели спецоперации будут достигнуты. Представитель Кремля также добавил, что переговоры являются предпочтительным путём разрешения украинского конфликта, однако ни о каком саммите по Украине с участием России речи пока не идёт.

«Конференция проводится не ради участия или неучастия какой-либо стороны, а подразумевает определённую повестку, которая будет обсуждаться. Никакой повестки, которая устраивала бы Москву, пока нет», — заявил Песков.

Пресс-секретаоь президента также добавил, что разговаривать с киевским режимом можно, однако доверять никому из тех, кто правит сейчас на Украине, нельзя.

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#песков
#переговоры
#россия
#украина
#саммит
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Самолёт спецотряда «Россия» приземлился в Анкаре после новостей об обменах
01 августа 2024, 18:20

Фото: iStock/rebius

Самолёт специального лётного отряда «Россия», вылетевший в сторону Турции из «Внуково», приземлился в Анкаре, следует из данных портала Flightradar24.
Ранее американский телеканал CNN, ссылаясь на неназванного представителя администрации США сообщал, что масштабный обмен заключёнными между США и Россией с участием Германии и ещё трёх государств проходит «прямо сейчас».

По данным сайта, самолёт Ту-204 вылетел из столичного аэропорта «Внуково» в 12:43 по московскому времени в направлении Анкары, после чего прибыл в пункт назначения в районе 16:20.

Ранее сообщалось, что в рамках обмена в США уже передали осуждённого за шпионаж журналиста WSJ Эвана Гершковича.

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#турция
#россия
#сша
#внуково
#операция
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Генпрокуратура признала деятельность ряда иностранных НПО нежелательной в РФ
01 августа 2024, 17:59

Фото: istockphoto/Zerbor

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность на территории России двух немецких и двух чешских неправительственных организаций (НПО). Эти НПО имеют отношение к главе фонда «Русь Сидящая»* Ольге Романовой**.
В пресс-службе надзорного ведомства перечислили эти организации. Это Za vaši a naši svobodu, z. s. и Kulturus, z. s. (Чешская Республика), а также Russland hinter gittern e.V. и MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)** (ФРГ). В Генпрокуратуре подчеркнули, что все эти НПО функционируют под общим руководством.

Указанные организации распространяют материалы, дискредитирующие действия органов государственной власти и Вооруженных сил России, проводят антироссийские мероприятия, в которых участвуют члены иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. Za vaši a naši svobodu, z. s., кроме того, регулярно оказывает материальную помощь ВСУ.

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** Признана иноагентом в РФ
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#помощь
#мероприятия
#фрг
#всу
#рф
#нпо
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TRT Haber: В Анкаре прошёл обмен 26 заключённых с участием семи государств
01 августа 2024, 17:49

Фото: istockphoto/ShevchenkoAndrey

В Анкаре прошёл масштабный обмен заключёнными с участием 26 человек и семи стран. Это самая крупная операция по обмену за последние годы.
Об этом сообщил турецкий государственный телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление Управления национальной разведки Турции, координировавшего и выступавшего посредником в процедуре обмена. В организации и осуществлении обмена принимали участие граждане и правительства США, России, Германии, Белоруссии, Польши, Словении и Норвегии.

Как сообщили в Управлении национальной разведки Турции, десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправятся в Россию, 13 человек — в Германию, трое — в США. Для проведения обмена в Анкару прилетали два самолёта из России.

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#сша
#человек
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#турция
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