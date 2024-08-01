Путин был крайне удивлён покушением на Трампа, заявил Песков

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин был крайне удивлён покушением на кандидата в главы США Дональда Трампа, а в частности неорганизованностью его охраны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
Путин был удивлён тем, что уровень охраны кандидата в преддверии выборов, так ещё и в такой стране как Соединённые Штаты, должен быть гораздо выше, чтобы максимально минимизировать такие опасности и угрозы.
Такие нападения всегда осуждаются и порицаются общественностью, заявил Путин, выразив тем самым «общечеловеческие чувства» по отношению к Трампу, с которым он неоднократно контактировал.
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Анастасия Чинкова