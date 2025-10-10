Путин: бывшим республикам СССР очень важно не разъехаться совсем далеко
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости укрепления связей между бывшими республиками Советского Союза. Об этом пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что важно не разъезжаться далеко друг от друга. По словам Путина, общее прошлое и победа над нацизмом должны объединять народы.
Глава государства отметил, что трудовая сила из республик СНГ стремится в Россию. Это происходит благодаря общим культурным и историческим корням. Он призвал искать точки соприкосновения, которые помогут создать прочные связи в будущем.
Лидер России выразил уверенность, что совместные усилия и гордость за общее наследие станут основой для дальнейшего сотрудничества.
