В Совфеде назвали Трампа более достойным Нобелевской премии

10 октября 2025, 14:44

Сенатор Джабаров: Трамп более достоин Нобелевской премии, чем Мачадо

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Президент США Дональд Трамп был более достоин Нобелевской премии, чем венесуэльский политик Мария Мачадо. Такое мнение выразил сенатор Владимир Джабаров.





По его словам, Нобелевский комитет присуждает премии мира людям, которые развязывают войны, или тем, кто выступает против своего государства. Сенатор напомнил, что Нобелевским лауреатом мира стал бывший президент США Барак Обама, который развязал несколько войн.





«Про этого лидера оппозиции из Венесуэлы никто даже не слышал. Но почему-то этот комитет всегда выбирает людей, которые выступают против своего государства, против своей страны, в данном случае — против Венесуэлы», — отметил Джабаров в беседе с Life.ru.

«Что касается шансов Трампа, то их сложно предсказать. Дать ему сейчас эту премию для Нобелевского комитета означает в какой-то степени потерять лицо и фактически прогнуться. Все будут считать, что они дали премию не потому, что Трамп ее заслужил, а потому, что на них оказывали серьезное давление», — пояснял эксперт.