Путин прибыл в Центральную Избирательную Комиссию

Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин прибыл в ЦИК РФ, об этом в Telegram сообщил журналист Павел Зарубин.
Глава государства прибыл в Центральную Избирательную Комиссию (ЦИК), чтобы подать заявку на президентские выборы. Он стал первым кандидатом, посетившим комиссию.
Выборы на пост главы Российской Федерации назначены на 17 марта 2024 года. Нынешний лидер РФ будет принимать участие в выборах в качестве самовыдвиженца.
О своём решении баллотироваться на должность главы страны Владимир Путин сообщил 8 декабря. Впервые он сказал об этом герою ДНР Артёму Жоге во время церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.
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Выборы на пост главы Российской Федерации назначены на 17 марта 2024 года. Нынешний лидер РФ будет принимать участие в выборах в качестве самовыдвиженца.
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Евгения Парфентьева