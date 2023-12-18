Путин назвал более эффективную замену Суэцкому каналу для транспортировки грузов

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Северный Морской путь становится более эффективным, чем Суэцкий канал. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что услуги по транспортировке грузов резко возросли в цене. Это связано с тем, что в Красном море участились случаи нападения йеменских боевиков-хуситов на коммерческие суда. Вместе с услугами поднялись и цены акций судоходных компаний.
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