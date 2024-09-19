Путин: БПЛА должны беспрепятственно поставляться в войска

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Беспилотники должны беспрепятственно поставляться в российские войска, заявил президент Владимир Путин в рамках заседания Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем специального назначения. Глава государства подчеркнул, что важно устранять любые препятствия, тормозящие поступление техники для военных.
«Важно и дальше развивать такое взаимодействие, помогать организациям «народного ОПК» запускать свои разработки в производство, снимать любые препятствия, которые тормозят поставки беспилотников в войска», — сказал президент.Путин поблагодарил участников волонтерских подразделений, обеспечивающих бойцов СВО дронами, а также средствами радиоэлектронной борьбы.
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Никита Кротов