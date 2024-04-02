Путин: недоброжелатели России пытались доразвалить её после распада СССР

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Со времён распада СССР недоброжелатели РФ хотели её развалить и подчинить своим интересам. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии МВД.
«Россия находится, как известно, в сложном периоде своей истории, это всем понятно, всем ясно. После развала СССР наши геополитические недоброжелатели, безусловно, поставили перед собой цель доразвалить то, что еще осталось. Развалить ее ядро, собственно Россию, Российскую Федерацию», — заявил глава государства.
Он отметил, что недоброжелатели также хотели подчинить своим интересам всё то, что должно было остаться после развала СССР.
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