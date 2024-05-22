Путин дал неделю на организацию отдыха детей из пострадавших от паводков районов

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин дал неделю на организацию летнего отдыха детей, проживающих в районах, пострадавших от весенних паводков. Соответствующий документ представлен на сайте Кремле.
Глава государства поручил правительству России совместно с исполнительными органами пострадавших от паводков Курганской, Оренбургской и Тюменской областей организовать летний отдых для детей.
Доклад о принятых решениях премьер-министр Михаил Мишустин должен представить до 1 июня, после чего доклады должны осуществляться ежеквартально.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для отдыха детей уже подготовлено 25 тысяч мест в Краснодарском крае и Евпатории.
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Доклад о принятых решениях премьер-министр Михаил Мишустин должен представить до 1 июня, после чего доклады должны осуществляться ежеквартально.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для отдыха детей уже подготовлено 25 тысяч мест в Краснодарском крае и Евпатории.
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Анастасия Чинкова