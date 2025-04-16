Фицо собирается в Москву 9 мая

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)
Словацкий премьер Роберт Фицо собирается посетить 9 мая Москву, а в Киев может быть послана делегация, если там будут памятные мероприятия. Об этом Фицо заявил на пресс-конференции в Хорватии в рамках визита.
«…Если будет что-то в Киеве, если что-то будет во Львове, то туда поедет министр иностранных дел или кто-то другой… Я не могу быть в двух местах, я буду 9 мая в Москве», — прокомментировал Фицо.Накануне во вторник, 15 апреля, Фицо заявлял, что никто, включая главу евродипломатии Каю Каллас, не может запретить ему присутствовать на торжественном параде Победы. Кроме того, премьер говорил, что хочет лично поблагодарить Россию за Победу над фашизмом.
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