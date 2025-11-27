Путин: делегация США приедет в Москву в начале следующей недели

27 ноября 2025, 16:50

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что американская делегация приедет в Москву на следующей неделе для обсуждения украинского урегулирования. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.