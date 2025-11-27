Путин: делегация США приедет в Москву в начале следующей недели
Президент РФ Владимир Путин заявил, что американская делегация приедет в Москву на следующей неделе для обсуждения украинского урегулирования. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Президент уточнил, что в переговорах с российской стороны примут участие Владимир Мединский и Юрий Ушаков. По словам Путина, полноценного мирного договора пока нет — существует лишь набор вопросов, которые предстоит оформить «на дипломатическом языке». Некоторые положения, отметил он, в нынешнем виде звучат «смешно».
Москва в целом согласна обсуждать перечень предложений США и допускает, что он может лечь в основу будущих договорённостей. Однако, подчеркнул президент, каждое слово придётся детально прорабатывать. Путин сообщил, что после переговоров в Женеве стороны решили разделить 28 пунктов мирного плана на четыре блока для дальнейшей работы.
Глава государства также заявил, что российские и украинские спецслужбы поддерживали связь «даже в самые тяжёлые времена». По его словам, встреча представителей спецслужб двух стран в Абу-Даби на этой неделе состоялась по инициативе Киева.
Путин отдельно прокомментировал заявления о якобы возможном нападении России на Европу, назвав их «чушью и прямой ложью». Он добавил, что Москва готова официально зафиксировать отсутствие подобных намерений.
