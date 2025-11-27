В Киеве раскритиковали первый вариант плана Трампа по Украине «без купюр»
В Киеве резко отреагировали на первоначальный вариант плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает The Economist.
Издание отмечает, что на прошлой неделе паника и эмоциональная реакция сменились осторожным облегчением после переговоров в Женеве, которые устранили самые спорные моменты из первоначальных 28 пунктов.
Новая версия плана состоит из 19 пунктов и смягчает ограничения на численность украинской армии — теперь допускается до 800 000 человек вместо первоначальных 600 000.
При этом Украина по-прежнему отвергла три ключевых пункта плана, которые считает критическими и давно обозначенными «красными линиями».
