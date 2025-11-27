В Киеве раскритиковали первый вариант плана Трампа по Украине «без купюр»

27 ноября 2025, 15:34

В Киеве резко отреагировали на план Трампа по урегулированию конфликта

Фото: Istock / habib billah

В Киеве резко отреагировали на первоначальный вариант плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает The Economist.