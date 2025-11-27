Путин назвал основную цель России в сфере оборонной промышленности

27 ноября 2025, 16:44

Путин: мощности ОПК позволяют обеспечивать армию и экспорт

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент России Владимир Путин заявил, что страна в приоритетном порядке обеспечивает собственные нужды оборонно-промышленного комплекса в период специальной военной операции. Его слова приводит РИА Новости.





Глава государства отметил, что по некоторым компонентам возможности России пока ограничены.

«Мы должны удовлетворять свои потребности по отдельным направлениям. Мы полностью это делаем», — сказал Путин.