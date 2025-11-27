Путин назвал основную цель России в сфере оборонной промышленности
Путин: мощности ОПК позволяют обеспечивать армию и экспорт
Президент России Владимир Путин заявил, что страна в приоритетном порядке обеспечивает собственные нужды оборонно-промышленного комплекса в период специальной военной операции. Его слова приводит РИА Новости.
Глава государства отметил, что по некоторым компонентам возможности России пока ограничены.
«Мы должны удовлетворять свои потребности по отдельным направлениям. Мы полностью это делаем», — сказал Путин.При этом он не считает производственные мощности в этой сфере избыточными. Президент добавил, что российская оборонная промышленность не только закрывает внутренние потребности, но и выполняет экспортные поставки.
