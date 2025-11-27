В ГД раскрыли особую стратегию Трампа в мирном урегулировании на Украине
Депутат Новиков: В плане Трампа учтены интересы России, это очень хорошо
В плане президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине учтены интересы России. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Он пояснил, что Трамп использует определённую методику, когда дело касается серьёзных решений.
«Он всегда поступает таким образом, чтобы никто не мог загнать его в угол. Поэтому, когда он чувствует, что какие-то решения не проходят быстро, Трамп отстраняется, смотрит на ситуацию под новым углом и учитывает новые обстоятельства. Чаще всего подобные действия можно расценить как шаги назад, но это просто стратегия», — сказал Новиков «Газете.Ru».
Он считает, что администрация Трампа качественно проработала представленный мирный план, пытаясь разобраться в первопричинах конфликта. Вашингтон постарался учесть условия, что является очень хорошим знаком. Для России этот план является приемлемым, поскольку мы можем вносить туда свои поправки, продолжая продвигаться в зоне СВО, заключил Новиков.
В свою очередь председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер заявила Общественной Службе Новостей, что план Трампа недопустим для Москвы, но для Киева он неприемлем намного больше.
«Дело в том, что любые ограничения на вступление в НАТО, в Евросоюз, а также признание статуса русского языка и прав православной церкви не входит в современную государственную идеологию Украины. Поэтому Киев и Брюссель будут постоянно срывать переговорный процесс, искать поводы и причины, торговаться», — уверена эксперт.
При этом Белый дом считает, что по всем вопросам реально договориться, не понимая «красных линий» обеих сторон. Конфликт между Россией и Украиной очень глубокий, поэтому перспективы реализовать план Трампа выглядят очень неубедительно, заключила Шеслер.