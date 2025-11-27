В ГД раскрыли особую стратегию Трампа в мирном урегулировании на Украине

27 ноября 2025, 16:34

Депутат Новиков: В плане Трампа учтены интересы России, это очень хорошо

Фото: iStock/Ruma Aktar

В плане президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине учтены интересы России. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.





Он пояснил, что Трамп использует определённую методику, когда дело касается серьёзных решений.





«Он всегда поступает таким образом, чтобы никто не мог загнать его в угол. Поэтому, когда он чувствует, что какие-то решения не проходят быстро, Трамп отстраняется, смотрит на ситуацию под новым углом и учитывает новые обстоятельства. Чаще всего подобные действия можно расценить как шаги назад, но это просто стратегия», — сказал Новиков «Газете.Ru».

«Дело в том, что любые ограничения на вступление в НАТО, в Евросоюз, а также признание статуса русского языка и прав православной церкви не входит в современную государственную идеологию Украины. Поэтому Киев и Брюссель будут постоянно срывать переговорный процесс, искать поводы и причины, торговаться», — уверена эксперт.