Путин присвоил космонавту Борисову звание Героя России

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя РФ космонавту Константину Борисову. Соответствующий указ подписан главой государства.
Отмечается, что такое звание космонавт получил за мужество и героизм, проявленные в ходе длительного полёта в составе экипажа Международной космической станции (МКС).
Также космонавт получил почётное звание лётчика-космонавта России.
Напомним, что до этого президент присваивал звания Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву.
Борисов совершил свой первый полёт в космос 26 августа 2023 года. Он отправился на МКС в рамках миссии SpaceX Crew-7. Запуск космического корабля был осуществлён с площадки Космического центра имени Кеннеди. 12 марта текущего года экипаж вернулся на Землю, приводнившись у берегов Флориды.
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Также космонавт получил почётное звание лётчика-космонавта России.
Напомним, что до этого президент присваивал звания Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву.
Борисов совершил свой первый полёт в космос 26 августа 2023 года. Он отправился на МКС в рамках миссии SpaceX Crew-7. Запуск космического корабля был осуществлён с площадки Космического центра имени Кеннеди. 12 марта текущего года экипаж вернулся на Землю, приводнившись у берегов Флориды.
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Анастасия Чинкова