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Путин присвоил космонавту Борисову звание Героя России

09 сентября 2024, 13:01
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя РФ космонавту Константину Борисову. Соответствующий указ подписан главой государства.
Отмечается, что такое звание космонавт получил за мужество и героизм, проявленные в ходе длительного полёта в составе экипажа Международной космической станции (МКС).

Также космонавт получил почётное звание лётчика-космонавта России.



Напомним, что до этого президент присваивал звания Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву.

Борисов совершил свой первый полёт в космос 26 августа 2023 года. Он отправился на МКС в рамках миссии SpaceX Crew-7. Запуск космического корабля был осуществлён с площадки Космического центра имени Кеннеди. 12 марта текущего года экипаж вернулся на Землю, приводнившись у берегов Флориды.

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Лавров: Ближний Восток оказался на грани большой войны из-за конфликта в Газе
09 сентября 2024, 12:49

Фото: сайт Кремля

Ближний Восток оказался на пороге большой войны после того, как конфликт в секторе Газа ухудшил обстановку по всему региону. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи формата Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Он подчеркнул, что без урегулирования ситуации в Газе проблему не решить.
«Ближний Восток вновь оказался на пороге большой региональной войны, наша общая ответственность — не допустить этого», — пояснил Лавров.
Глава МИД РФ добавил, что напряженная военно-политическая обстановка на Ближнем Востоке возникла из-за неспособности мирового сообщества остановить войну в Газе, ситуация ухудшилась всюду — от границ Ливана и Израиля до Красного моря.

Лавров также отметил, что Ближний Восток не сможет уверенно развиваться, пока не будет решен конфликт Израиля и Палестины.

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Названа причина увольнения временного поверенного в делах Украины в Грузии
Премьер Грузии: украинского дипломата уволили за покупку стиральных машин
09 сентября 2024, 12:35

Фото: iStock/alzay

Новый глава МИД Украины Андрей Сибига снял с поста временного поверенного в делах Украины в Грузии из-за покупки стиральных машин. Об этом рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках брифинга.
«По нашей информации, это (увольнение дипломата – ред.) не является политическим актом. Конкретный представитель, если я не ошибаюсь, у него есть дипломатический статус, закупил бытовые вещи и это посчитали неадекватным на фоне войны», — сказал Кобахидзе.

По его словам, причиной увольнения украинского дипломата стала покупка стиральных машин.

Напомним, ранее Сибига сообщил, что собирается снять с поста временного поверенного в делах страны в Грузии из-за непонимания им реалий нынешней дипломатии Киева.

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В Подмосковье подвели предварительные итоги выборов в Советы депутатов
09 сентября 2024, 12:24

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома МО

Мособлизбирком обнародовал предварительные результаты муниципальных выборов, прошедших в Подмосковье 6-8 сентября. Явка составила 24,19%, сообщил в пресс-службе комиссии.
В голосовании приняли участие 618 166 избирателей из 28 округов. По итогам голосования 580 мандатов распределились следующим образом: Единая Россия – 414. Коммунистическая партия Российской Федерации – 36, ЛДПР – 29, Справедливая Россия – Патриоты – За правду – 33, Новые люди – 15. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость – 4, Всероссийская политическая партия «Родина» – 1, РЭА «Зелёные» – 1.

Также 47 мандатов получают кандидаты, претендовавшие на них в порядке самовыдвижения.

С полными результатами вы можно ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Московской области.

В Московской области с 6 по 9 сентября проходили выборы в муниципальные Советы депутатов. В кампании было задействовано 976 объектов, на которых работали 1588 избирательных участков. Проголосовать можно было и дистанционно.

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На Украине выпустили учебник без Крыма на карте
Гончаренко*: на Украине выпустили учебник без Крыма на карте страны
09 сентября 2024, 12:22

Фото: istockphoto/vgen_Prozhyrko

Нардеп республиканского парламента Алексей Гончаренко* заявил, что на Украине выпустили учебник по украинскому языку для учеников 7 классов без Крыма на карте страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Народный депутат отметил, что после этого автор учебника извинилась. Она также предложила ученикам выделить 15 минут на уроке, чтобы самостоятельно нарисовать Крым на карте.

Ранее сообщалось, что Украина ещё в 2016 году обозначала в школьных учебниках Курскую область и некоторые другие российские регионы как свою территорию. Таким образом, учащиеся занимались по несуществующим в реальности картам.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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Российским военным будут компенсировать расходы за пользование личным авто в отпуске
Кабмин постановил выплачивать компенсации военным за пользование авто в отпуске
09 сентября 2024, 12:19

Фото: iStock/igoriss

Правительство России постановило выплачивать военнослужащим, а также военным пенсионерам и членам их семей компенсацию расходов за использования личного автомобиля во время командировок и отпусков. Соответствующая информация следует из опубликованного на сайте кабмина документа.
Документ подписан премьер-министром России Михаилов Мишустиным.

Согласно тексту, компенсацию будут получать те граждане, которые имеют право на бесплатный проезд. Такие расходы положены в соответствии с законом о статусе военных.

Отмечается, что ранее солдаты получали компенсацию расходов за перелёты и поездки на поездах. Для этого необходимо предоставить проездные документы для подтверждения наличия льготы.

В кабмине подчеркнули, что порядок компенсации расходов за использования личного транспорта будет определён МВД, Минобороны и другими федеральными органами власти, в которых предусмотрена военная служба.

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#военные
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#правительство
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#отпуск
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Немецкий мирный план по Украине включает передачу территорий России
La Reppublica: мирный план Шольца по Украине включает передачу территорий России
09 сентября 2024, 11:33

Фото: сайт Кремля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц разрабатывает собственный план мирного урегулирования конфликта на Украине, похожий на минские соглашения, который не исключает передачу России части украинских территорий. Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на анонимный источник, приближенный к правительству и Социал-демократической партии Германии. Одна из задач Шольца — поднять свой имидж за счет урегулирования украинского конфликта, указано в материале.
По данным издания, к разработке мирного плана канцлера подталкивают в оппозиционном Христианско-демократическом союзе. Отмечается, что при помощи «украинской карты» он хочет укрепить свои позиции, ослабленные после неудач на региональных и европейских выборах.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал очередной уловкой Запада слова Шольца о наступлении момента для переговоров с Россией. По его словам, Запад таким образом прощупывает почву для возможных переговоров, на которых начнет требовать от российской стороны уступки.

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#фрг
#депутат
#запад
#переговоры
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США признали причастность к срыву Стамбульских соглашений
Нуланд: Киев вышел из Стамбульских соглашений после консультаций с США
09 сентября 2024, 11:22

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Украина решила выйти из Стамбульских соглашений, заключённых с Россией в 2022 году, после консультаций с США. Об этом сообщила бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью журналисту Михаилу Зыгарю*.
Политик пояснила, что Турция предложила собственную площадку для проведения встречи, но американских представителей на ней не было. США оказались не очень осведомлены о деталях происходящего. Под конец переговорного процесса украинская делегация приняла решение проконсультироваться со Штатами. Они начали задавать вопросы о выгоде этой сделки, после чего она распалась.

Нуланд добавила, что США признали детали сделки невыгодными для Киева. Тогда многие украинские политики понимали это и не хотели исполнять достигнутые договорённости.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что целью отказа Запада и Украины от заключения соглашений в 2022 году стало намерение нанести стратегическое поражение России. Именно из-за давления западных стран Киев тогда отказался от обсуждаемого в Стамбуле проекта мирного соглашения.

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*признан Минюстом РФ иностранным агентом
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#переговоры
#мир
#политика
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700 сотрудников МЧС обеспечили пожарную безопасность на подмосковных участках
09 сентября 2024, 10:36

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Сотрудники МЧС России обеспечили соблюдение пожарной безопасности на избирательных участках Подмосковья во время голосования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.
«Заблаговременная подготовка мест для голосования и профилактическая работа, проведённая инспекторами Госпожнадзора, позволили избежать происшествий на выборных объектах. Пожарную безопасность на избирательных участках обеспечивали около 700 человек и свыше 300 единиц техники», – уточнили в ведомстве.
В Московской области с 6 по 8 сентября проходили выборы в муниципальные Советы депутатов. В кампании было задействовано 976 объектов, на которых работали 1588 избирательных участков. Все они были обследованы сотрудниками чрезвычайного ведомства. С ответственными и должностными лицами избирательных комиссий проведены инструктажи, практические занятия и тренировки по эвакуации.

В Главном управлении МЧС России по Московской области развернули оперативный штаб для координации и реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

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В Московской области подводят итоги выборов местных депутатов
09 сентября 2024, 10:00

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Голосование избирателей на выборах в Московской области проходило в штатном режиме. Существенных нарушений выявлено не было, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Избирательным правом в Подмосковье в ходе Единого дня голосования обладали более 2,5 млн жителей. Из них более 210 тыс. подали заявление для дистанционного электронного голосования. По состоянию на 18:00 8 сентября общая явка составила 22,72%. Очно проголосовали 16,96% избирателей, дистанционно – 87,24% от числа подавших заявления», – отметили в комиссии.
В Подмосковье подводят итоги голосование на выборах депутатов Советов депутатов городских округов. Все избирательные участки закрылись накануне в 20:00. Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчёту голосов.

Выборы и довыборы местных депутатов проходили в 28 городских округах 6, 7 и 8 сентября. За ходом голосования следили свыше 8 тыс. наблюдателей. Все три дня члены Избирательной комиссии Московской области и сотрудники аппарата совершали объезды участков на территории муниципалитетов, оказывали методическую и правовую поддержку членам участковых комиссий.

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