Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин направил телеграмму главе КНДР Ким Чен Ыну. Эту информацию приводит информационное агентство ТАСС со ссылкой на ЦТАК.
Согласно телеграмме, Россия и КНДР будут и дальше укреплять всестороннее стратегическое партнерство, обеспечивать безопасность и стабильность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.
Российский лидер подчеркнул, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне. Это было подтверждено в ходе конструктивных и содержательных переговоров, состоявшихся недавно в Пхеньяне, сказал он.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова дала оценку отношениям между Россией и Северной Кореей на Восточном экономическом форуме. По словам дипломата, в настоящее время обе страны испытывают невероятные трудности, связанные с санкционной войной.
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Российский лидер подчеркнул, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне. Это было подтверждено в ходе конструктивных и содержательных переговоров, состоявшихся недавно в Пхеньяне, сказал он.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова дала оценку отношениям между Россией и Северной Кореей на Восточном экономическом форуме. По словам дипломата, в настоящее время обе страны испытывают невероятные трудности, связанные с санкционной войной.
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Александр Климов