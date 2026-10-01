Путин: Европа проявляет к России больше агрессии, чем США
Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас многие европейские страны проявляют к России более агрессивную политику, чем США. Об этом он сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
Владимир Владимирович отметил, что США стремятся к прекращению конфликта.
«Сейчас, конечно, основные ведущие европейские страны занимают гораздо более агрессивную позицию в отношении России, чем Соединённые Штаты», — подчеркнул российский лидер.При этом многие страны Европы, по мнению президента РФ, выступают застрельщиками агрессивного поведения в отношении Российской Федерации и создания дополнительных кризисов между Россией и Европой. Путин связал это с неблагоприятным развитием экономики в этих странах, положением правящего политического класса и изменениями настроений внутри самих государств.