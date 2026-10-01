Путин: Европа проявляет к России больше агрессии, чем США

01 октября 2026, 21:04

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас многие европейские страны проявляют к России более агрессивную политику, чем США. Об этом он сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».





Владимир Владимирович отметил, что США стремятся к прекращению конфликта.

«Сейчас, конечно, основные ведущие европейские страны занимают гораздо более агрессивную позицию в отношении России, чем Соединённые Штаты», — подчеркнул российский лидер.