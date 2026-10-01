Путин заявил, что Европа «развалится» сама без внешнего вмешательства

01 октября 2026, 20:34

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». В ходе выступления он затронул тему будущего Европы.





По словам российского лидера, никто не ставит перед собой задачу разваливать Евросоюз. Путин отметил, что европейские страны могут развалиться сами, без внешнего вмешательства.

«Они [европейские страны] сами развалятся», — сказал президент.