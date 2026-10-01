Путин заявил, что Европа «развалится» сама без внешнего вмешательства
Президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». В ходе выступления он затронул тему будущего Европы.
По словам российского лидера, никто не ставит перед собой задачу разваливать Евросоюз. Путин отметил, что европейские страны могут развалиться сами, без внешнего вмешательства.
«Они [европейские страны] сами развалятся», — сказал президент.Так он ответил на вопрос о возможных угрозах для европейской интеграции и о том, кто может быть заинтересован в ослаблении Европы. При этом Владимир Владимирович подчеркнул, что Россия не стремится к распаду блока ЕС и не предпринимает для этого никаких шагов.
Он выразил мнение, что внутренние противоречия и проблемы, которые накапливаются в европейских государствах, сами приведут к дезинтеграционным процессам.