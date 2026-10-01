Путин: США вышли из договоров по сдерживанию гонки вооружений, а не Россия

01 октября 2026, 20:22

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». В ходе общения с участниками он прокомментировал ситуацию вокруг договоров, которые сдерживают гонку вооружений.





Путин подчеркнул, что Россия не выходила из этих соглашений. По его словам, из всех международных договоров, которые лежали в основе сдерживания ядерного вооружения, вышли именно США. Президент отметил, что Вашингтон делал это под разными предлогами.



Российский лидер напомнил, что Москва предлагала администрации ещё президента Барака Обамы возобновить диалог по этой теме. Он заявил, что Россия никогда не выступала против таких переговоров и предлагает их сейчас. Однако, по словам Путина, ответа до сих пор нет.

«На нет и суда нет», — заключил президент.