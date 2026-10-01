Путин: Россия обеспокоена милитаризацией Японии
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия наблюдает за планами милитаризации Японии, и это вызывает беспокойство. Об этом он заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Владимир Владимирович отметил, что подходы Российской Федерации к Японии остаются прежними. При этом он указал, что Токио изменил своё отношение к Москве, в частности ввёл санкции.
Президент добавил, что РФ беспокоится из-за милитаризации страны восходящего солнца и создания военно-политических блоков рядом с российскими границами. Однако российский лидер выразил мнение, что после преодоления трудностей сотрудничество во многих сферах видится успешным.
Ранее на этом же мероприятии Путин рассказал, что произойдёт в случае прямого нападения на Калининград или Россию. Он обратил внимание на применение всех доступных стране вооружений.
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