Путин: Генпрокуратура РФ сделает все, чтобы участники теракта понесли наказание

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что Генеральная прокуратура РФ сделает все для того, чтобы виновные в теракте «Крокуса» понесли наказание. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на коллегии Генпрокуратуры.
В свою очередь, генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал о цели, которую преследовали организаторы массового убийства безоружных людей. По его словам, она состояла в запугивании российского народа.
Краснов добавил, что всех террористов и заказчиков ждет кара.
Также в ходе совещания прозвучало предложение о разработке мер, которые позволят предотвращать преступления, а также уделить внимание миграционной политике.
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Анастасия Хохлова