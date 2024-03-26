Путин: Генпрокуратура РФ сделает все, чтобы участники теракта понесли наказание

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что Генеральная прокуратура РФ сделает все для того, чтобы виновные в теракте «Крокуса» понесли наказание. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на коллегии Генпрокуратуры.