Путин поставил свечу за упокой погибших при теракте в «Крокусе»

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Президент России Владимир Путин поставил свечу за упокой погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Глава государства почтил память жертв теракта в церкви в государственной резиденции Ново-Огарёво.
Днём ранее Путин выступил с обращением к гражданам России в связи с терактом в «Крокусе». Подробнее прочитать об этом и посмотреть видео можно в материале в «Радио 1».
Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе литургии помолился об упокоении душ погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле».
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Днём ранее Путин выступил с обращением к гражданам России в связи с терактом в «Крокусе». Подробнее прочитать об этом и посмотреть видео можно в материале в «Радио 1».
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Анастасия Чинкова