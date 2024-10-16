Путин готовится к борьбе с США за ядерные технологии

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин готовится к усилению конкуренции с США в области ядерных технологий. На встрече с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым, Путин заявил, что будущее российской атомной отрасли выглядит перспективным.
Лихачев, в свою очередь, рассказал о стабильных успехах госкорпорации, несмотря на внешние вызовы. Среди достижений он отметил ежегодный рост выручки на 24% и увеличение числа сотрудников до 400 тысяч.
Лихачев также подчеркнул, что ядерный оружейный комплекс стимулирует развитие гражданской продукции и передовых технологий в России, включая медицину, цифровую экономику и машиностроение. Зарубежные проекты «Росатома» также развиваются по плану — недавно заключены контракты с Узбекистаном и Белоруссией.
Эксперты считают, что от развития ядерной энергетики зависит экономика страны и её влияние на международной арене. «Росатом» занимает первое место в мире по количеству проектов за рубежом. На международной арене основными конкурентами России остаются США, Франция и Китай. Американцы, в частности, использовали Украину для разработки топлива для советских реакторов, что усиливает конкуренцию с «Росатомом» в области поставок ядерного топлива.
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Лихачев также подчеркнул, что ядерный оружейный комплекс стимулирует развитие гражданской продукции и передовых технологий в России, включая медицину, цифровую экономику и машиностроение. Зарубежные проекты «Росатома» также развиваются по плану — недавно заключены контракты с Узбекистаном и Белоруссией.
Эксперты считают, что от развития ядерной энергетики зависит экономика страны и её влияние на международной арене. «Росатом» занимает первое место в мире по количеству проектов за рубежом. На международной арене основными конкурентами России остаются США, Франция и Китай. Американцы, в частности, использовали Украину для разработки топлива для советских реакторов, что усиливает конкуренцию с «Росатомом» в области поставок ядерного топлива.
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Елена Перлова