США грозят остановить поставки оружия Израилю из-за гуманитарного кризиса в Газе

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США грозят остановить поставки оружия для Израиля, если гуманитарный кризис в секторе Газе не будет урегулирован до середины ноября. Об этом со ссылкой на письмо от американских властей сообщает израильский 12-канал. Отмечается, что в противном случае Штаты наложат на поставки эмбарго.
По информации телеканала, соответствующее письмо израильским министрам передали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.
В заявлении указано, что Белый дом обеспокоен ухудшением гуманитарного кризиса в Газе и требует срочно принять меры, так как в сентябре анклав получил меньше всего гуманитарной помощи.
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«Соединенные Штаты направили Израилю четкое послание о том, что гуманитарный кризис в секторе Газа должен быть урегулирован в течение месяца, чтобы эмбарго на поставки оружия не вводилось. Высокопоставленные чиновники США — госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин — вчера передали министрам Рону Дермеру и Йоаву Галанту документ, в котором было изложено это требование», — говорится в сообщении.
В заявлении указано, что Белый дом обеспокоен ухудшением гуманитарного кризиса в Газе и требует срочно принять меры, так как в сентябре анклав получил меньше всего гуманитарной помощи.
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Данил Пономарев