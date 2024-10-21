Путин и глава ОАЭ приняли участие в уроке арабского языка в гимназии Примакова

Фото: медиасток.рф
Президент России Владимир Путин и глава Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян открыли центр международного сотрудничества с ОАЭ с образовательной сфере с гимназии имени Е.М. Примакова в Подмосковье.
Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом в воскресенье. В понедельник он вместе с Путиным посетил гимназию им. Примакова в Одинцове. Директор учебного заведения Майя Майсурадзе рассказала главам государств о работе гимназии и стратегиях её развития.
Путин и Аль Нахайяна также приняли участие в уроке арабского языка в гимназии.
Министр просвещения России Сергей Кравцов провёл для лидеров презентацию о работе филиала гимназии – Русской школы в Абу-Даби, которая открылась в 2021 году. Также глава ведомства рассказал о развитии сотрудничества между Россией и ОАЭ в сфере образования.
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Путин и Аль Нахайяна также приняли участие в уроке арабского языка в гимназии.
Министр просвещения России Сергей Кравцов провёл для лидеров презентацию о работе филиала гимназии – Русской школы в Абу-Даби, которая открылась в 2021 году. Также глава ведомства рассказал о развитии сотрудничества между Россией и ОАЭ в сфере образования.
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Анастасия Чинкова