Путин принял президента ОАЭ Аль Нахайяна в Ново-Огарёво

Владимир Путин и Мухаммеда бен Заид Аль Нахайян. Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин провел неформальную встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в подмосковной резиденции Ново-Огарёво. Об этом сообщает сайт Кремля 20 октября.
«Ваше Высочество, я очень рад вас видеть. В ходе сегодняшнего, ещё раз повторю – неформального, общения у нас будет возможность поговорить по всем интересующим нас вопросам», — поприветствовал Путин Аль Нахайяна
Официальная часть визита президента ОАЭ в Россию начнется 21 октября. На переговорах планируется обсудить развитие российско-эмиратских отношений, а также актуальные международные вопросы, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
«Очень много тем и вопросов, которые мы совместно с вами обсудим сегодня, например, это Ближний Восток, я надеюсь, что мы сегодня с вами обсудим более детально», — цитирует Кремль Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна.
Кроме того, Аль Нахайян примет участие в саммите БРИКС в Казани.
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